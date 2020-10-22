NBA︱塘鵝新教頭上任　曾領魔術闖總決賽　威廉臣變魔獸有難度?

NBA各隊伍已為下季密謀計畫，除了球員交易，總教練變更也是球隊補強方法之一。昨日前魔術教頭史坦雲根迪（Stan Van Gundy）在Twitter公布與塘鵝簽約，成為新一季的總教練。 曾與侯活（Dwight Howard）合作的史坦雲根迪直言希望能激發威廉臣（史坦雲根迪），惟此超級新人狀元在7月復賽後身形明顯暴脹。

塘鵝在今季NBA復賽後表現不濟，8月隨即開除根特利（Alvin Gentry），教頭職位一直懸空。

至昨日教鞭終有接掌者，61歲的史坦雲根迪在Twitter公布塘鵝簽約4年，他表示：「很高興能加入才華洋溢的塘鵝；能與這些球員共事是我的榮幸，急不及待要和他們談談。」

史坦雲根迪接掌魔術後於2009年帶領球隊闖進總決賽爭冠。侯活在這段期間站穩聯盟第一中鋒之位。（Getty Images）

史坦雲根迪曾在2003至05年12月擔任熱火教頭，經典之作為接掌魔術後於2009年帶領球隊闖進總決賽。當時魔術主力侯活亦在史坦雲根迪執掌後開始爆發，在這段期間侯活站穩聯盟第一中鋒之位，5次入選明星賽、3度取下年度最佳防守及籃板王、5次入選年度防守一隊。

超級新人狀元威廉臣在7月復賽事身形明顯暴脹。（Getty Images）

「技安」身形的改變：

+ 6 + 6 + 6

史坦雲根迪今次加盟塘鵝亦令球迷期待着隊中大前鋒威廉臣會有着什麼改變。史坦雲根迪對此聯盟新星也寄予厚望：「他兼具身形、敏捷和運動能力，而這些通常不會一起出現，人們常把他與勒邦占士、巴克利相提並論，他的未來十分光明。」

回帶大學時期的威廉臣，難道此身形可一不可再？（Instagram）

威廉臣上季浩浩蕩蕩登錄NBA，惟未開季就右膝半月板受傷，「開刀」治理後缺陣44場賽事，至年頭才正式復出，上陣24場表現不過不失場均22.5分、6.3籃板。

3月停賽時曾傳出他大力減磅，並去掉約25磅脂肪，兼增加10磅肌肉量，誰料到7月復賽時他的身形亦非Instagram上相中線條分明，反之明顯暴脹。縱使威廉臣與侯活位置、打法並非完全一樣，惟要將這名20歲「技安」蛻變為隊中極大威脅的魔獸級神將，也許史坦雲根迪先要在威廉臣的體重管理上入手。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）