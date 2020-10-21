籃球熱話︱留守發展聯盟苦候NBA機會　安祖恩格林身兼兩職續尋夢

一位於發展聯盟浮沉10年的男人，安祖恩格林（Andre Ingram）於2018年迎來一個短暫NBA機會，與湖人簽下10天合約的他，以32歲之齡成為NAB史上年紀最大的「新秀」。雖然安祖恩格林隨後未獲湖人簽約，他依然在發展聯盟奮鬥，這份堅持讓他在2019年再獲湖人10天短約機會。如今，安祖恩格林因傷被剔出南灣湖人大軍外，但他當選發展聯盟球員工會（BPU）主席，繼續他喜歡的籃球工作。

NBA是世界籃球最高殿堂，是世界各地籃球員的最終目標，可是能夠踏進這舞台的人寥寥可數。NBA夢或許是這些球員花光青春也未能觸碰，惟一個男人願意以10年時光換來一個NBA機會，他是永不放棄的男人，安祖恩格林。

安祖恩格林用上13年的青春，追一個NBA籃球夢。（Lakers facebook）

安祖恩格林跟一般年青人一樣，在少年時期深深迷上了籃球。出生在維珍尼亞州的他，從小擁有一個不平凡的夢想，以走上NBA為目標而勇往直前。安祖恩格林沒有得天獨厚的天賦及身體質素，惟他憑後天努力開始在高中嶄露頭角，並帶領母校Highland Springs 高中，帶領球隊奪得校史首個AAA聯盟冠軍。

安祖恩格林高中時期帶領球隊寫下歷史。（網上圖片）

後來，安祖恩格林升讀美利堅大學物理系，專注籃球的他於4年來憑穩定表現保持正選位置，並兩度獲選為愛國者聯盟（Patriot League）一隊陣容，尤其他那43%的三分球命中率，實力可見一斑。安祖恩格林雖然一直追逐籃球夢，但他沒有忘記自己學生的身份，兼顧學業的他最後以物理系學士畢業。

安祖恩格林曾於2016年短暫到澳洲職業聯賽發展，加盟珀斯山貓（Perth Wildcats）。（Getty Images）

於2007年大學畢業後，安祖恩格林直接參加選秀，可惜過往籃球路一直順遂的他卻遇到滑鐵盧，選秀會中沒有喊出他的名字。當時，安祖恩格林大可以放棄籃球，投身其他行業；或是憑他的實力可以到NBA以外的海外職業聯賽打拼。可是，他還是未忘少年時那個NBA夢，「從高中、大學、AAU聯盟賽，最終目標還是NBA。這是我加入發展聯盟的原因，堅持下去，實現NBA夢想。」祖恩格林決心到發展聯盟好好磨練自己，苦候被NBA球隊賞識的一天。

安祖恩格林先後效力猶他閃電及南灣湖人隊。（南灣湖人instagram）

NBA近十年選秀狀元：

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憑住對NBA的渴望，安祖恩格林先加入當時仍名為猶他閃電的發展聯盟球隊，一待便是4年，無奈當時三分球命中率仍能保持45%的他還是沒有一個NBA機會。後來他在2012年初加盟洛杉磯防禦者（現南灣湖人隊）至今，繼續在發展聯盟打拼，希望讓人看到他的實力與表現。其實，以安祖恩格林的實力在發展聯盟中為數一數二的射手，他曾經於2010年及2016年贏得三分球大賽冠軍，可惜仍然未能為自己爭得一份NBA合約，亦意味未能改善薪酬及生活水平。發展聯盟賽季僅得5個月，安祖恩格林每季大多賺得19000美元（約15萬港元），故此安祖恩格林於球員身份以外，他還需要兼職數學老師維生。

安祖恩格林在發展聯盟打滾超過10年，無奈每季薪水僅得約15萬港元，令他需要兼職老師維持生計。（南灣湖人隊instagram）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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即使球員、教師兩邊跑的忙碌生活，磨人的考驗、看不見盡頭的堅持，從黑髮努力到白髮滿頭，這一切的經歷沒有磨走安祖恩格林對NBA的那份期盼。在發展聯盟的第10個年頭，一個當安祖恩格林與南灣湖人主教練討論去向的一天，湖人總裁魔術手莊遜、主教練禾頓及總經理比連卡（Rob Pelinka）突然現身，告知將與他簽下一份10天的短暫合約。32歲的安祖恩格林苦候10年，終於盼來這份合約，雖然只是短短10天，但卻讓他過往承受過的艱苦都變得值得。

魔術手莊遜突然出現讓安祖恩格林又驚又喜。（影片截圖）

雖然只是10天的短合約，已經讓追夢10年的安祖恩格林笑得開懷。（影片截圖）

2018年4月10日，相信這是恩格林一生難忘的日子。步進湖人更衣室，看到屬於自己的湖人球衣，於這個正式披起印上「INGRAM」湖人球衣的晚上，安祖恩格林享受每個時刻，「能來到這裏是一種成就。」。當晚對手是火箭，一個有別於發展聯盟強度的對賽，但安祖恩格林仍然無懼，於他32歲「新秀」地標戰上陣29分鐘，交出19分、3籃板、1助攻及3次封阻，三分球更5射4中，命中率高達80％。

以湖人球員身份的安祖恩格林與妻子及兩名女兒，在他夢寐以求的史達普斯中心球場內留影。（影片截圖）

安祖恩格林於湖人圓夢一刻（按圖放大）：

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10天合約匆匆過去，安祖恩格林於2018/19球季回到南灣湖人隊，並於2019年初再度被湖人徵召，以33歲之齡簽下10天短約，頂替受傷的朗素波爾（Lonzo Ball）及恩格林（Brandon Ingram）。安祖恩格林隨後回到發展聯盟完成餘下賽季，經歷過短暫的湖人時光沒有讓他自滿，他還是默默做好自己，靜待下一個機會，遺憾他於今年2月因右胸大肌腱撕裂報銷賽季，同時被剔出南灣湖人隊名單外。

助湖人今季贏得總冠軍的卡路素（Alex Caruso，左）與安祖恩格林曾為南灣湖人隊的隊友，二人在湖人與火箭一戰中再次並肩作戰。（南灣湖人instagram）

與火箭一戰之後，當時仍效力火箭的基斯保羅（Chris Paul）表示聽聞過安祖恩格林的故事，對他滿是尊敬及佩服。（南灣湖人instagram）

苦苦努力了13年，安祖恩格林以傷患暫時告別球員身份。雖然未知傷癒後的他會否重返球壇，惟籃球是他一生最愛，無論如何也不想離開這個工作環境，安祖恩格林最近當選NBA發展聯盟球員工會主席，傳奇名將史托頓（John Stockton）兒子大衛史托頓為副主席，換一個身份繼續在籃球圈內貢獻。安祖恩格林的球員生涯大部分時間在發展聯盟度過，惟相信他回望自己從不放棄，對NBA的狂熱與執着，還是會無悔選擇這一條路。

安祖恩格安林因傷暫別球場，或許有他會以球員身份再度回歸，惟熱愛籃球的他換個身份繼續為籃球付出。（南灣湖人instagram）

同場加映，10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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【同場加映：JR史密夫搶鏡實錄】

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