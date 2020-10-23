【NBA】速龍有家歸不得　倘疫情下開鑼主場或暫離加拿大

疫情的影響至今仍未消除，雖然NBA在各種限制和挑戰下依然順利完成賽季，但關關難過，過完一關後又再衍生其他問題。 NBA暫定2020-21年賽季於明年1月18日開打，但位於加拿大的速龍就因為疫情禁令而「有家歸不得」。

NBA新賽季雖然已經有明確的計劃，但對於開打的方式還是未有定案。今季為了避過疫情的影響，聯盟不花更多資源，讓球員進駐奧蘭多迪士尼「Bubble」，在沒有觀眾的安全情況下進行比賽，防疫工作和隔離也做得相當到位。可是，也是因為沒有人觀賽，最終連總冠軍賽的收視也大失所望，所以在考量商業因素後，NBA還是決賽讓各隊回到主場進行比賽。

速龍主場位於加拿大，但基於防疫禁令仍然未放寬，速龍很大機會要搬家。（Getty Images）

對於NBA新季安排，聯盟尚在商討。（Getty Images）

這就出現另一個問題，就是在美國境外、主場建於加拿大的速龍因此不能回到主場迎戰；由於現時加健大政府針對疫情所實施的旅遊禁令尚未解除，已有美國職棒球隊多倫多藍鳥將主場暫搬至美國的例子。

不少地方球迷都希望自己城市擁有一隊NBA球隊。（Getty Images）

【NBA 5大球隊搬家事件】：（按圖放大）

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若要配合聯盟開賽，速龍必須移師到美國境內借用場館，前NBA球員、碧治文（Junior Bridgeman）就率先提議搬到路易斯維爾（Louisville），希望當地能有NBA球隊，另外一直都想恢復NBA球隊的西雅圖，也是速龍其中一個選項。

西雅圖和路易斯維爾都有意讓速龍進駐。（Getty Images）

關於新賽季，有人樂觀在認為能夠在聖誕前開打，但NBA初步討論，明年1月才展開賽季會比較合理。疫情下也會盡量安排球員得到更多休息時間，減少長途和「Back To Back」賽程，變相能否完成整整82場比賽仍然是未知數，聯盟表示正式開打日期，將會於決定後開打兩個月前通知各隊。

速龍搬家到哪裡好？（Getty Images）

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