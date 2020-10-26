【籃球娛樂】夏登杜蘭特典型球星王老五　NBA絕種好男人剩幾人？

NBA球星除了球場落力，情場也精彩。 大多分為兩種，有的早婚，早就成為一位好好先生，享受天倫之樂；有的卻身邊女生「輪流轉」，長年在夜場風流，年過三十仍是搶手的鑽石王老五。

當勒邦占士（LeBron James）36歲，兒子Bronny已經16歲、泰譚（Jayson Tatum）19歲已經成為爸爸、今星期有金塊球星祖傑（Nikola Jokic）和長跑9年的女友低調完婚，但不是所以球星都願意「封盤」。球星們的名氣加上收入高、有車、有樓，總有不少女星、模特兒慕名「埋身」，但結婚就好像是要為一棵樹而放棄森林，所以不是每個王老五都願意「收山」。

【NBA鑽石王老王】：（按圖放大）

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雖然年紀漸大，但也不等於要收心養性，加上在NBA這樣的花花世界就會造就一個又一個王老五。可是，也不可否認聯盟中也有許多好好先生，更是和場上的氣場完全不同；特別是有了小朋友，這也許是讓一個男生變成男人的契機。

【NBA都有好好先生】：（按圖放大）

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【NBA球員的索爆妻子、女友WAGs】（按圖放大）：

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同場加映：

【過去20年 NBA最佳公民竟然有⋯⋯】（按圖放大）：