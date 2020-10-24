【NBA】米高佐敦再興建診所　佛心球星出錢出力　最佳公民竟有他

發財立品，NBA不少球員除了會打球外，也為社區出錢出力，最近米高佐敦（Michael Jordan）再為成長地夏洛特興建第二間診所。 此舉讓本來沒有醫療保險和保額很低的群眾提供服務，在疫情期間更成為因失去工作和醫療保障的人的「救命符」，米高佐敦為此向醫護人員表達：「你們都是我的柏賓（Scottie Pippen）」。

看到自己出資的首間診所營運得非常成功，米高佐敦決定再掏腰包，在夏洛特再建一間診所。2017年，米高佐敦投入700萬美金成立首間Novant Health Michael Jordan 家庭診所，面積約為6800平方英尺，設有12個檢查室、X光室和物理治療空間。2019年10月開張，第一年就接收超過3500病者，今年初更改建為新冠肺炎的篩查站，進行超過1.3萬次病毒測試。

米高佐敦為夏洛特不遺餘力。（NBA.com）

「去年診所開張時，我們都沒有想過會見臨一場大型流行病，診所能為社區做這麼多，我感到特別驕傲。」米高佐敦說道。

成立診所時都不忘向前線的醫護人員致謝。（NBA.com）

特別是今年美國疫情完全不受控，診所就能及時發揮作用，Novant Health總裁Carl Armato在一份聲明中提到：「如果新冠肺炎教會了我們一些事，那就是安全和優質的護理就很重要。」直言米高佐敦的貢獻，對夏洛特影響甚大。米高佐敦在成立診所時已不忘能謝前線工作人員，認為有他們這樣的隊友，才能感覺是勝利的一方：「你們都是我的柏賓。」

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