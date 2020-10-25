【籃球熱話】林書豪獲NBA訓練師提升狀態　傳勇士新季有意引入

曾經在NBA掀起一陣「林來瘋」（Linsanity）熱潮的林書豪，2019年效力速龍時拿下冠軍指環後急流勇退，決定從NBA轉戰CBA。惟他加盟北京首鋼一個賽季後，還是決定追逐自己的NBA夢想，毅然回到美國，希望再戰NBA。 最近正值NBA休賽期，林書豪積極訓練，最近他更進行一場3個月來首場對抗比賽，從字裏行間感受到他的快樂與投入。

林書豪於2018/19賽季從籃網轉投鷹隊，球隊於2019年初與他談妥買斷合約，他隨後加盟速龍。隨速龍打入總決賽，林書豪亦收穫他的首枚冠軍指環。

惟賽季結束後，林書豪投入自由球員市場，面對種種艱難，他曾經在一次宗教分享會中落淚分享：「感覺NBA已放棄我了。」

林書豪去年曾經回台灣出席訓練營，並於出席一場宗教分享會時談及NBA，淚灑當場。（美聯社）

林書豪成為了NBA總冠軍，但沒有為他帶來新合約。（Getty Images）

多番尋找發展機會後，林書豪決定到CBA嘗試新方向，以一年300萬美元簽約金（約2340萬港元）的合約，以外援身份加盟北京首鋼。可惜球隊在CBA季後賽4強止步，未能競逐總冠軍，林書豪亦決定於CBA完季後不續約，返回美國再覓新路向。

林書豪去季加盟CBA球隊北京首鋼。（新華社）

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曾為NBA球星的林書豪到CBA難免不停受到對手的「招呼」。（林書豪Instagram）

經歷了起伏的一季CBA，林書豪還是想念他的成名舞台NBA。為了讓自己適應NBA的對抗節奏及進一步提升能力，他最近邀請了曾指導哈勞（Montrezl Harrell）、卡路素（Alex Caruso）的知名訓練員佐敦羅利（Jordan Lawley）訓練。

除了日常訓練外，林書豪還參加他久違了3個月的正式比賽，日前更上載比賽片段，大談比賽為他帶來的感覺：「超棒！3個月來第一次打真正的比賽，我休息了也重整自己，現在我要開始提升強度。」

林書豪返回美國之後，休息之餘也不忘保持訓練。（instagram截圖）

在這3個月的沉澱日子內，林書豪似乎對籃球的理解或體悟更多：「特別在訓練階段，盡量想像自己放到『可能會輸』的情況，失敗會逼使你成長，最終令你變得更好。」

林書豪繼續逐夢的勇氣，確實甚為勵志，他的回歸亦引起其他NBA球隊的興趣，先後傳出勇士與籃網均有意跟他再續前緣。

林書豪一直保持訓練，未讓自己停下腳步。（instagram截圖）

林書豪生涯效力過的球隊：

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林書豪與這兩支球隊也頗有淵緣，林書豪於選秀落選後，受獨行俠邀請參加夏季聯賽，憑表現得到勇士青睞，於2010年簽約正式踏進NBA。

至於籃網，林書豪亦曾於2016年加盟球隊，惟因傷患困擾未有上陣太多，後來亦在2018年被交易至鷹隊。如今，籃網班主蔡崇信來自台灣，與林書豪「同聲同氣」的他，有興趣引入林書豪也不足為奇。

勇士於2010年簽下林書豪，讓他正式踏上NBA舞台。（Getty Images）

蔡崇信（右）現為籃網班主，傳聞球隊有意於新季引入林書豪。（籃網官網）

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