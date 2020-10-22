籃球熱話︱米高佐敦一輩子做不到的事　細數歷年轉任教練NBA名將

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）為NBA傳奇名將之一，球技當然厲害亦在球員時期寫下不少紀錄，與卡爾（Steve Kerr）、柏賓（Scottie Pippen）及洛文（Dennis Rodman）為公牛取得常規賽72勝10負更成為一時佳話。 各人退役後走上不同道路，卡爾成為勇士教練，更打破自己當年72/10的紀錄，MJ沒有彷效老戰友卡爾轉任教練，直接成為黃蜂班主，直至最近他才在訪問提起沒當上教練的理由：「我沒有耐性執教」。

NBA球員退役後生活不乏多姿多彩，有如洛文般遊戲人間，亦有如柏賓般低調享受生活，或許像高比（Kobe Bryant）成立籃球學校或投資多方面發展，卡爾亦從冠軍名將變成冠軍教頭。

至於MJ選擇擁有一支NBA球隊，換個身份繼續建構他的籃球王國。只是，相信大家非常好奇為甚麼MJ不將他的各種籃球技巧，傳承到新一代球員呢？

球員時期的MJ無人能敵。（Getty Images）

「我真的沒有耐性執教。」MJ最近在訪問中剖白心聲，他認為自己觀察球賽與現今球員的看法已大有分別，「單從競爭角度說，這一代的球員的看法，與我觀察、追求的比賽已經不同了。我的做事方法及看待問題的方式，與現在的孩子大相逕庭。」

MJ退役後未有如前隊友卡爾般擔任教練，反而成為黃蜂班主，繼續建構他的籃球王國。（Getty Images）

誠然，不同世代的籃球比賽亦相對有別，不過從MJ言談間來看，他不適合當教練的主因還是情緒控制。

「讓我要求一個球員以我的方式去專注一場比賽，這對那些孩子來說是非常不公平的。再者，如果他沒能達到我的要求，我可能控制不到情緒，我確實沒有耐性當教練。」看來，MJ非常了解明白自己的性格及專長，大家應該不會等到下一代師承MJ的一天了。

球員時期的MJ對己要求甚高，他坦言假如新一代球員未能符合他的要求，他可能控制不住情緒。（Getty Images）

【轉任教練的NBA名將】（按圖放大）：

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然而，MJ不能當教練不等如其他球員不行，看看卡爾的教練之路頗為順遂。自他於2014年開始執教勇士，大力改革主打「小球陣容」，並於該季已助勇士奪得NBA總冠軍。

後來勇士於2015/16球季中，以常規賽73勝9負戰績，打破卡爾自己於公牛時期跟MJ等星級隊友合力創下的72勝10負紀錄。勇士在卡爾指導下，勇奪2015年、2017年及2018年總冠軍，足見卡爾的教練智慧。

卡爾於2014年執掌勇士教鞭，並打破自己當年公牛的常規賽紀錄。（Getty Images）

同場加映，NBA歷來名字，最多人叫原來是.....（按圖睇榜）

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同場加映，10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：