【NBA】洛杉磯確診個案激增　原因或湖人奪冠有關……

湖人重奪NBA總冠軍，全球球迷欣喜雀躍，「主人家」洛杉磯當然是狂歡作樂，奪冠當晚已逼爆街頭慶祝。 惟興奮的心情卻衝昏了頭腦，上街狂歡下不少人卻忘記防疫工作。根據《USA Today》報道，在湖人奪冠後的一星期，洛杉磯新冠肺炎確診個案急升，不排除上街慶祝時出現人群感染。

美國新冠肺炎疫症一直蔓延，截至今日早上8時，該地累積確診數目已逾900萬，其中新增個案為57903宗。10月初洛杉磯每天新增近1000個確診案例，但至上周平均每天突然增1200宗，原因卻與今季NBA總冠軍湖人有關。

球迷在齊集在湖人主場外舉起旗幟熱烈慶祝。（Getty Images）

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：

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兩周前湖人捧起隊史第17冠，洛杉磯數千名球迷不約而同走到湖人主場史達普斯中心（Staples Centre）慶祝，亦有部分球迷走到區內不同的高比與女兒Gianna的塗鴉牆前面，齊聲大叫Kobe，場面非常震撼及感人。奈何大量人群聚集，人數違久防疫規定，現場人群鼓譟不斷更有不少沒有佩戴口罩。

球迷紛走到市內各個高比與Gianna的塗鴉前留影慶祝。（Getty Images）

《USA Today》指出，洛杉磯衛生局猜測該城確診數往上攀升與人群上街有關：「無法確定導致疫情的原因，但極有可能是因慶祝湖人奪冠的聚會，導致群聚感染，而人們沒有戴口罩，且密切接觸。」不過，縱使湖人的慶祝活動告一段落，但確診數字亦難以下降，皆因同市的美國職棒（MLB）球隊洛杉磯道奇剛剛重奪失落32年的世界大賽冠軍殊榮，預料洛杉磯街頭將再出現狂歡景象。

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