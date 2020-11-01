【本地籃球】籃總銜頭多　話事單位實質係邊個？

疫情出現，讓本地籃球完全癱瘓，香港籃球總會更一度宣布將本地聯賽延至2021年下旬，球員怨聲載道，對籃總的控訴連環爆發。 有球員指出籃總決策的透明度低，無視其他持分者的意見，亦有報導指出球迷抱怨籃總連官方Facebook也未有，難以與球迷「對話」，直指籃總根本追不上網絡時代。 惟在工作報告、財政報告在官網一覽無遺下，籃總那個部分才屬不公開、不透明？

早前有報導指出籃總「一刀切」取消球季，引起球員不滿。其後在9月6日，籃球總發聲明解釋，「已徵詢絕大部分甲一組球隊領隊（或班主）的同意」，重申決定是以「健康考慮為大前題」，另強調本地聯賽「不可能效法NBA用『泡泡場地』形式比賽」。

惟此舉卻弄巧反拙，外界對籃總有否尋求方法存下質疑，縱使總會表示曾「詳細研究及進行深入探討」，當中的考慮因素也沒有具體交代。

早前有報導指出籃總「一刀切」取消球季，引起球員不滿。（資料圖片）

然而一切討論徘徊在「不透明」、「不公開」的指控，惟若籃總的確徵詢過絕大部分甲一組球隊領隊（或班主）的同意，「一刀切」賽季亦非完全自把自為。不過球迷、球員確是希望與總會增強溝通，在這擁有54名「會長/常務副會長/副會長、執行委員會成員」的組織裏，該向誰尋求對話？

坊間對籃總的認知，不外乎舉辦聯賽、教練班，派香港隊出戰國際賽等，那麼到底籃球總會成立有何目的？在籃球總會僅有的官方網站內「抱負及使命」的版面中，列出了4大宗旨：

(1) 推廣、管轄及提高本港籃球運動。 (2) 舉辦比賽。 (3) 舉辦訓練課程。 (4) 加強與本港及海外體育界聯繫，增進友誼。

香港籃球賽季至今仍未知賽季會在何年何月開鑼。（資料圖片）

不過機構宗旨，實際上多達51項。

一份長達19頁的《香港籃球總會有限公司：組織章程大綱》（下稱：總會章程）裏，列出了51個「本會設立的宗旨」，除了一般認知的舉辦比賽、訓練班及推廣籃球，當中更包括「為職業球員設立公積金、退休保障或補助等福利」、「提倡及促進籃球運動」。

若要在官網中尋找此檔案，先點按「工作年報」版面，然後拉到底就能發現一檔案名為「總會章程」。

若籃總的確徵詢過絕大部分甲一組球隊領隊（或班主）的同意，「一刀切」賽季亦非完全自把自為。（籃總提供）

總會章程中，會員、會長、副會長、執委會員等名銜經常出現在文中，究竟香港籃球總會的領導層如何運作？

官網顯示，籃總2019-21年度有近33名「會長」，其中包括1名永遠榮譽會長、1名會長、5名常務副會長和26名副會長，還有48名名譽會長，另加19名執行委員會成員，其中包括主席、總幹事和各項小組召集人的委員。若非花時間翻看籃總會章、咬文嚼字，大概也未必分辦到會長職銜和執行委員會的作用，然而兩者角色大不同。

外界對籃總有否尋求方法存下質疑，縱使總會表示曾「詳細研究及進行深入探討」，當中的考慮因素也沒有具體交代。（資料圖片）

宏觀本港不同團體運動的總會，雖然架構和名銜不盡相同，但仍有相近之處。管理層的規模值得參考：香港排球總會只有1名會長和6名董事、欖球總會也是1名會長和9名董事、手球總會1名會長和4名副會長，即使是開辦職業聯賽的足球總會也只有1名會長和2名副會長。和其他總會相比，籃總「人多勢眾」，但即便擁有會長職銜的人較多，其職權仍然模糊。

從總會日常的事務、決策，甚至到會長職銜都需由執行委員會通過。（資料圖片）

在總會章程中並無相關職銜的內容和職務，榮譽或永遠榮譽銜頭以外的「會長」着墨僅有以下列項：

本會設會長一人，常務副會長及副會長若干人，由執行委員提名通過執行委員會聘任。 會長、常務副會長及副會長的任期由執行委員會提議及通過。 任何當本會會長或主席超過10年的人士，可以由執行委員會提議及通過後被委任為本會的永遠榮譽會長。

反觀，總會章程中的60-93條都列出執行委員會（下稱執委會）的細節，例如從總會日常的事務、決策，甚至到會長職銜都需由執行委員會通過，另需負責總會財政、舉辦本土比賽、派隊參加國際賽等。籃總大部分的決策權都在執行委員會手上，有明文規定權力和職務，足以制定上訴委員會的規則、會員人數加減等，更能決定會長的去留。

從總會日常的事務、決策，甚至到會長職銜都需由執行委員會通過。（資料圖片）

總會中不少的決定均由執委會負責，例如會長及副會長的任名和任期由執委會提名、提議和通過，有權邀請任何人成為榮譽會長、顧問，更可以隨時撤銷；會長及副會長一職的產生卻無列明準則和方法，只提及由執委提名及通過。

由以上已公開的總會章程可見，執委會擁有籃球總會的決策權，並有明文規定權力和職務。有見及此，若要與總會尋求對話，對口單位也許呼之欲出。會長及副會長職銜沒有列明可享有會員的權益和責任，也沒有明文的職權和工作，而章程中僅提及執委能賦予「會長特權」，那麼近33名「會長」在總會章程外，會有什麼職責及權力呢？

這已經不是開季與否的爭議，而是從事件探究本地籃球。（資料圖片）

【籃總管理層有哪些人？】（接圖放大）：

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