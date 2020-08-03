籃總取消2020賽季　為配合國際賽期　明年初不會開啟新球季

新冠肺炎從今年年初肆虐至今仍未能受控，本港體壇停擺，籃球也不例外。 今日（3日）香港籃球總會於網站發聲明，表示將取消2020年銀牌賽及聯賽，來季也暫定不早於8月開賽。

今年6月20日，政府曾因疫情緩和而重開籃球場，籃總也隨即更新工商盃賽程，並表示將會於7月13日開始「重啟」餘下的工商盃賽事。最後在比賽當日早上「急煞停」，宣布因為第三波疫情爆發，工商盃將會再度延後。

籃總今早在網上發布有關賽季的最新消息。（網上截圖）

銀牌和聯賽將無一倖免。（資料圖片/張倩儀攝）

今早籃球總會在官方網站再有新消息，表示2020年銀牌和聯賽將會取消。「所有康文署屬下的體育館，將會有一段相當長的時間關閉，各球隊相對會缺乏練習的場地和時間。」另外，也因考慮到保障參賽球隊職、球員的健康，故決定取消賽季。下年度的賽期也將會延至不早於2021年8月份開季，有利於配合亞洲籃球協會舉辦的國際性賽事。

下季將會不早於明年8月開打。（資料圖片/張倩儀攝）

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