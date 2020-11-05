【NBA】曾以「First Step」聞名聯盟　艾迪莊遜因病結束話題人生

曾經以極具侵略性的「First Step」聞名NBA的一代鷹隊名將艾迪莊遜（Eddie Johnson），2008年因性侵8歲女童被判終生監禁，當時他為53歲。監禁於佛羅里達州米爾頓的聖塔羅莎懲教所，艾迪莊遜10月26日因未被披露的疾病死於獄中，終年65歲。

艾迪莊遜一生充滿話題，他1977年參加NBA選秀，最後在第3輪49順位被鷹隊選中，開始他那不平凡的籃球生涯。

雖然艾迪莊遜因其「fist step」得到「Fast Eddie」稱號，盡顯外界肯定他的能力，惟他的職業生涯一直離不開毒品和罪行，表現離經叛道。

艾迪莊遜的名字總與毒品、偷竊拉上關係。（nba.com）

艾迪莊遜的名字多次與吸食可卡因扯上關係，自他大學時期已開始傳出吸食可卡因導致暈眩，當時他極力澄清指：「指控我濫用毒品的整個說法是荒唐的。」

惟時間卻逐漸說明一切：當艾迪莊遜仍然效力鷹隊時，曾經被診斷出患上躁鬱症，他卻質疑醫生診斷準確性，並一度在1980/81賽季停止服用治療藥物，認為藥物會令他於比賽中更加疲勞。

艾迪莊遜曾經患上躁鬱症。（影片截圖）

艾迪莊遜過往在球場上的表現：

對於艾迪莊遜私自停藥一事，鷹隊顯然被蒙在鼓裏，直至球隊於1981年夏天發現他行為舉止再度失常，將他送到醫院接受治療，直至同年11月才能正式上陣。

艾迪莊遜在鷹隊待至1986年，後來被交易到騎士、西雅圖超音速，他於1987年再因吸食可卡因被聯盟終身禁賽。

艾迪莊遜於1987年被NBA放逐，終生禁賽。（網上圖片）

被NBA放逐 私生活失控

被NBA放逐後，艾迪莊遜的生活更為失控，先後因入屋盜竊、搶劫、毆打警官及入店行竊等罪行被逮捕及定罪。

直至2006年，艾迪莊遜在佛羅里達州共錄得約100次逮捕，他曾經因入屋偷竊、毆打及性騷擾一名8歲女孩被捕，同時被控強姦另一名女子面臨審判。2008年他於家中毆打未成年少女，並因性侵8歲女孩罪名成立，被判入聖塔羅莎懲教所終身監禁。

艾迪莊遜曾經連續兩年入選全明星陣容。（amazon.com）

12年時光已過去，艾迪莊遜今年10月26日在獄中因病去世，其死訊於11月3日獲確認，終年65歲。

曾經征戰NBA10年的鷹隊悍將，生涯曾經場均15.1分，並連續於1980年及1981年入選全明星賽的艾迪莊遜，就這樣寫上生命的句號。

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