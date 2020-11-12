【籃球熱話】米高佐敦家神法則　準女婿：穿A字頭牌子老婆會生氣

做人女婿甚艱難，然後更難的是，你即將成為「波神」米高佐敦（Michael Jordan）的女婿。 與MJ女兒Jasmine Jordan拍拖並育有一子的克里斯瑪斯（Rakeem Christmas），日前遭隊友爆料，身上不得出現MJ相關品牌以外的裝備，否則女友必定生氣。

米高佐敦準女婿克里斯瑪斯近日抵台，並加盟超級籃球聯賽（SBL）球隊裕隆納智捷，勢於東亞打出一片天。隨即跟隨球隊訓練的他，與隊友相處融洽，除了伴大夥兒訓練後聚餐，這名MJ未來女婿更與隊友訴心事。

米高佐敦與女兒Jasmine 。（Instagram）

裕隆球員簡浩透露，克里斯瑪斯大爆自己絕不能與「A」字品牌扯上關係：「他有說不能發A的牌子給他，不然老婆會生氣，練球時穿Nike，比賽的時候就會穿Jordan了。」

要融入佐敦一家，竟然要從服裝入手，看似離奇，但假如他日全家福上MJ旁出現「三間」圖案，確實格格不入。

Air Jordan你儲到幾多款？（按圖放大）：

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克里斯瑪斯在家的鞋櫃全都是滿滿的Nike及Jordan Brand球鞋。（Instagram）

雖為MJ孫兒的爸爸，28歲的克里斯瑪斯與未來外父的籃球成就、實力有天淵之別。2015年NBA選秀會第二輪、36位獲溜馬選中，但短短兩年就終結NBA之旅，其後到過土耳其、紐西蘭及菲律賓流浪式打球，今日抵達台灣初嘗SBL之味。