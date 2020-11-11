【NBA】魔術1號球星再被詛咒　艾錫毋懼一傷再傷　誓言會變得更強

一次受傷或許會令你足足一年遠離球場，對比起落敗，傷患相信這是每位球員最害怕面對的。魔術的艾錫（Jonathan Isaac）加入聯盟3年，表現逐步上揚，無奈今季一傷再傷。 面對漫長康復之路，他仍能保持樂觀：「每次傷癒回歸，我都會變得更強。」

艾錫在2017年參加選秀被魔術於首輪第6順位選中，自此踏上NBA職業生涯。由菜鳥至「三年級生」賽季，艾錫不斷進步，場均表現由5.4分、3.7籃板進化到11.9分、6.8籃板。如此一名潛力新星，卻於今季面對一個接一個的打擊。

艾錫加入聯盟第2年已經成為魔術隊的正選球員。（Getty Images）

艾錫於今年初對陣巫師時的第一節3分鐘受傷離場，當時一記快攻與比爾（Bradley Beal）對位時傷及左膝，診斷後證實為膝關節後外角（PLC）損傷。當時受傷後被評估賽季報銷的艾錫，由於新冠肺炎疫情令賽季延後，才得以休養後於7月復賽時回歸球場。

剛從上個傷患復出不久，艾錫在復賽期間再次面對重傷的考驗。（Getty Images）

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

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無奈天意總要弄人，剛剛重歸球場的艾錫，卻再次面對另一次傷患考驗。艾錫於8月初對與帝王對賽中，末節尚餘9分19秒，他殺入禁區以小跳步跳過兩名防守者，惟左腳落地姿勢不正，導致膝頭內翻。艾錫再次勉強跳起嘗試上籃的瞬間，動作還未完成已痛得在半空中抱住膝頭倒地。

過程中艾錫與對手並沒有碰撞，最後需要要靠輪椅才能離場，賽後初步診斷結果證實艾錫左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，預計需要養傷半年以上、甚至長達一年才能重返球場。

艾錫當時需要坐輪椅離場治理。（Getty Images）

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面對一次又一次的傷患考驗，艾錫始終保持他那樂觀的心，接受漫長的康復期。「運動有九成是心理的考驗，一成才是肉體的挑戰。我的心態一直沒有改變，只是經歷受傷後，身體狀態必須得趕進度。」

艾錫認為對運動員來說，心理承受更多考驗，只要心理質素夠強大便能應付不同的挑戰：「我會完全康復，甚至比之前更強，因為我的心態一直不斷在進步。」

不論面對甚麼困難，艾錫還是能夠樂觀、笑着面對。（instagram截圖）

艾錫曾經在新秀時期因扭傷右腳，一度被下放至發展聯盟方便他進行復健治療，「傷患曾令我長時間離開球場，惟我每次回歸都會更加進步，不僅是身體質素，還括心態也變得強大。」

作為虔誠基督徒，在漫長又苦悶的養傷日子，支撐他便是信仰，「主一直待我很好，我對一切經歷毫無怨言。於我而言，這只是人生旅程的一部分。現在我每天起床，只專注於膝蓋的康復進度，並繼續努力回復健康。」如此強大的心態及正面的想法，將會成為艾錫在場內、場外繼續強大的一大支撐力量，助他游刃處理生涯中遇到的考驗。

信仰支撐艾錫正面面對職業生涯一個又一個考驗。（instagram截圖）

在養傷期間，艾錫早前向女友求婚成功，準備步進人生另一階段。（instagram截圖）

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