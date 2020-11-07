【籃球熱話】曾被千夫所指到修成正果　保羅佐治終許下一生承諾

6年前保羅佐治（Paul George）一夜風流，讓脫衣舞孃Daniela Rajic懷孕。後來，他與當時女友、李華士（Doc Rivers）女兒Callie分手收場。保羅佐治與Daniela這對鴛鴦備受千夫所指，其關係亦不被看好。6年時光過去，二人育有兩名女兒，保羅佐治亦決定給予女友一個名份，並求婚成功，有情人終成眷屬。

在剛過去的賽季，保羅佐治加盟快艇時，掀起一波話題。其中當然包括保羅佐治的補強，或許助快艇一圓西岸決賽的夢想，不過更多的還是他與前女友Callie父親李華士合作的「花生」話題，皆因保羅佐治曾經背叛Callie。

在保羅佐治轉投快艇時，他與李華士的關係及相處一直都被關注，畢竟他曾背叛過李華女愛女Callie。（Getty Images）

回溯至2014年1月，一名邁阿密脫衣舞孃Daniela將自己一張懷孕照上載至社交網站，透露腹中孩子是女生。當時流傳保羅佐治得知前女友Daniela懷孕後，提出給女方100萬美元墮胎。Daniela拒絕保羅佐治的要求，並堅持生下女兒。後來，保羅佐治澄清自己從沒有要求女方墮胎，是他的孩子便一定會負責，遺憾他背叛Callie也是不爭的事實。

Daniela在網上大曬懷孕照。（instagram截圖）

在Daniela上載女兒照片後，不乏網民認為孩子與保羅佐治非常相似，肯定這是他的女兒。（instagram截圖）

保羅佐治未婚妻Daniela身材性感火辣（按圖放大）：

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Callie揮慧劍斬情絲，與保羅佐治分手告終。後來，她遇上薛夫居里（Seth Curry），另組家庭。保羅佐治則收心養性，盡力負起父親的責任，並與Daniela交往。Daniela也對保羅佐治不離不棄，在他於2014年夏天參加美國隊對抗賽時，右腳恐怖90度斷腳重傷後，還是在他身旁好好照顧。

面對這位可愛小女兒，保羅佐治也肩負起父親的責任。（instagram截圖）

保羅佐治與Daniela再次走在一起，並再添一位女兒。（instagram截圖）

二人的羈絆更加緊密，後來再添一位女兒，組成四口家庭。經歷了風風雨雨後，保羅佐治決心定下來，並在海邊籌備求婚典禮，在眾多親友面前向Daniela許上一輩子的承諾。當然，Daniela欣然點頭接受，這對話題情侶準備走進人生另一個階段。

經歷風雨後，保羅佐治一家買口樂也融融。（instagram截圖）

保羅佐治近日籌備一個海邊求婚儀式，非常有心思。（instagram截圖）

當Daniela答應求婚後，保羅佐治亦興奮地網上分享喜訊。（instagram截圖）

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