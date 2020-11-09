【NBA】希路穿「歪嘴表情Tee」訓練　售價20蚊美金有找

在剛剛過去NBA總決賽，熱火、湖人6場賽事打得緊湊，一些精彩鏡頭更成為網上「meme」，當中之最必定是熱火希路（Tyler Herro）於Game 3那囂張表情。 這名千禧嬰兒對該總決賽熱話亦非常滿意，並穿上印有那表情的上衣出席訓練。

NBA總決賽，熱火的拚勁一直大受好評，當中占美畢拿（Jimmy Butler）及新秀希路（Tyler Herro）的演出亦給予球迷熱火新希望。

熱火希路（Tyler Herro）於Game 3這囂張表情成一時佳話。（Getty Images）

總決賽Game 3可謂讓希路「一笑成名」，當日比賽還剩58.6秒，這名炙手可熱的新星博來「Foul Count」，並把雙方分差拉大至10分，進球後希路露出一副霸氣歪嘴的表情，有如告訴世界他並不好惹。

希路穿上印有那表情的上衣出席訓練。（網上圖片）

這件「歪嘴表情T」售價$19.95美金。（網上圖片）

這囂張模樣一夜紅遍球壇，網絡上隨即出現該表情的「meme」，更有熱火球迷特意把該表情樣子紋在心口紀念。然而主角亦很受落，近日他更穿上一件印有那囂張歪嘴表情的T恤訓練，可見過去的總決賽對這名千禧球員，是一支強心針。

【ESPN預測來季戰力排名 熱火竟比76人低】

30至15位的球隊：

+ 10 + 10 + 10

14至1位的球隊：

+ 8 + 8 + 8

占美畢拿與希路老友鬼鬼，有人亦笑言後者鍾愛那囂張表情，是「遺傳」畢拿的過分自信。事實希路近期在訪問中對老大哥的照顧及教導，心懷感激並揚言：「每天我都能從他的指導中學習到新事物，大概在他身上學到10件事，閱讀比賽能力還有創造空檔方式，都是一些小細節。」