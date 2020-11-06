【籃球熱話】從流落街頭到前班主「執仔」　韋斯逐步邁向第二人生

從獨行俠退役後屢次被拍到流落街頭照片的韋斯（Delonte West），直到早前獨行俠班主古班（Mark Cuban）親自接觸並到油站「執仔」，向他伸出援手，助他生活重回正軌。事隔一個月後，韋斯再度露面，影片中的他重新拿起籃球，從中享受那純粹的快樂，看來精神不俗。

曾經於騎士與占士（LeBron James）合作在2008/09賽季以東岸第一殺入季後賽，韋斯也有過風光的日子。韋斯當年曾是騎士隊重要的得分手，場均11.7分、3.2籃板、3.5助攻、4成的三分命中率。

騎士時期的韋斯與占士為好戰友，後來流出韋斯搭上占士母親的傳聞。縱使韋斯如何澄清，也令他名聲受損。（Getty Images）

惟天意總要弄人，韋斯一直飽受躁鬱症煎熬，他曾經表示疾病困擾他一輩子，籃球是他的救贖。可是他不乏醜聞纏身，仍效力騎士時，被爆出吸毒、超速、並管有超額槍械的醜聞，一度被聯盟禁賽。韋斯球員生涯後期先後短暫效力木狼、塞爾特人及獨行俠，更於2013年一度轉戰發展聯盟及CBA。遺憾苦無機會的他，最後還是選擇於2015年退役。

韋斯最後一支效力的NBA球隊是獨行俠，在前球員需要援手時，球隊班主古班毫不猶疑夫他一把。（Getty Images）

網友曾經在街上拍下韋斯坐在路旁的畫面，整個人骨瘦如柴，與NBA時期的他判若兩人。（twitter截圖）

韋斯退役生活低調，可是近年曾被網民發現他的行徑怪異。韋斯曾被市民拍下他身穿醫院服裝，赤腳在公眾地方的照片，亦有傳出他於今年初於公路被毆打及被警方鎖上手銬。直到上月初，網上流傳一張韋斯在街頭行乞的相片，實在讓人擔心他的生活以及精神狀況。

韋斯曾經疑似在街頭行乞，令人擔心。（twitter截圖）

古班早前費盡心思尋找韋斯：

BREAKING: Mark Cuban tracked down Delonte West, found him a place to stay, and offered to pay for his rehab.



West, 37 and a former Dallas Maverick, has been living in the streets of Texas and is a drug addict.



Major respect, Mark Cuban! 💙🙏@TMZ_Sports pic.twitter.com/D8HU6Qeauq — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 29, 2020

當前班主古班得知消息後，隨即前往達拉斯的油站搜尋韋斯的身影。據悉古班親自接走韋斯，並將他送往附近的醫院，嘗試協助韋斯，並負擔起所有治療費用。在治療中心一個月後，韋斯的狀況明顯改善，最近他更重回球場，再次拿起他已放下多時的籃球。希望韋斯能夠早日康復，積極邁向第二人生。

韋斯最近重回球場：

Delonte West is back on a basketball court. 🔥



(via IG/og__chris19) pic.twitter.com/7DAOGB6sbA — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 5, 2020

韋斯眼睛重現光彩，看來最近精神不錯。（og__chris19 instagram截圖）

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