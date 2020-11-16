NBA｜冀與占士再攜手　安東尼戴維斯成自由身　待湖人出巨額合約

在剛剛的湖人總冠軍之路，大前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）功不可沒，縱使最終MVP落在勒邦占士手上，但他的表現仍能說服一眾球迷。 根據《Yahoo》記者Chris Haynes爆料，「一字眉」將不會執行自己明年2870萬美元的球員選擇權，並成為非受限自由球員。預料湖人即將開出天價合約，務求留住這名炙手可熱的球星。

去年夏天，湖人孤注一擲，以恩格林（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）、祖殊赫特（Josh Hart）、2019年首輪第4位選秀權、以及2021年首輪選秀權（前8位選秀歸塘鵝，以外的則改為2022首輪選秀權）、2024年首輪選秀權、2023和2025年的首輪選秀交換權，重磅交易到安東尼戴維斯。

安東尼戴維斯將不會執行自己明年2870萬美元的球員選擇權，並成為非受限自由球員。（Getty Images）

然而「一字眉」與勒邦占士一拍即合，去季場均26.1分、9.3籃板及2.3封阻，季後賽的表現依舊出色，最終取下生涯首個NBA總冠軍。雖然無緣總決賽最有價值球員，但毫無疑問湖人的未來是屬於安東尼戴維斯，他也在採訪時指出，希望續留湖人並與勒邦占士共同進退。

還有那些球星是自由球員？

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安東尼戴維斯希望續留湖人並如勒邦占士共同進退。（Getty Images）

今日美國傳媒就爆出，AD確定不會執行自己明年2870萬美元的球員選擇權，成為非受限自由球員。事實跳出合約意料中事，更是形式一部分，皆因湖人絕對不會放棄這名超級球星。湖人將意願與他重新簽下一張長約，預料銀碼可達2億美元。

同場加映，《NBA2K21》更新球員戰力前30位，畢拿打入前10（按圖放大）：

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