【NBA】76人新季球衣致敬傳奇　馬刺黑色基調一抹色彩夠吸睛

Jumper
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經歷2019/20漫長一季，球員在休賽期調整，爭取時間休息。各隊未有停下來，為迎接12月23日的新賽季，先後公布City Edition版本球衣，當中最具綽頭非76人及馬刺的復古球衣莫屬。

76人由陣中球星賓施蒙斯（Ben Simmons）參與設計，馬刺則在經典設計上加以創作，令人眼前一亮。

顧名思義，City Edition球衣以展現球隊所在城市特色為大前提，將種種元素融入球衣設計中。

City Edition球衣總會加入球隊當地的文化或景色特徵元素。（太陽隊官網）

數到目前最有特色新季City Edition球衣，應該由馬刺勝出。馬刺過往的球衣多以黑色、灰色的低沉色調為主，不過球隊新季決心求變，為球迷帶來新感覺。

球衣仍以黑色為主，並以一抹鮮艷的三色線條作點綴，重現當年「海軍上將」大衛羅賓遜（David Robinson）穿著的熱身服裝，集體回憶立即「返曬嚟」。

馬刺新季City Edition球衣在黑色基調上作變動。（Twitter截圖）

馬刺名將「海軍上將」羅賓遜曾穿著相同色系的熱身服。（馬刺官網）

細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：

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同場加映，《NBA2K21》更新球員戰力前30位（按圖放大）：

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同場加映，韓國「十項全能」運動健將姜素妍　側面超似Stephy！！！（按圖放大）

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