【NBA】從球隊「麻煩友」變身老大　占美畢拿有種性格適合熱火

熱火於今季成績突出，繼2014年後再次拿下東岸冠軍，並一舉殺入總決賽，這一切歸功一眾球員，尤其是於去年加盟的占美畢拿（Jimmy Butler）。畢拿在熱火帶領隊友，拿下場場勝仗，球隊氣氛融洽，也一洗他那「麻煩友」之名。對於這一點，隊友祖傑治（Goran Dragic）認為畢拿「直來直往」的個性，非常符合球隊特色。

畢拿過去曾於公牛待過6個球季，後來於2017年夏天被交易至木狼。可是，在效力一季後，畢拿與球團談判失敗，他表示不願與球隊提前續約，當時傳出他不滿隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）和韋堅斯（Andrew Wiggins）的訓練態度，一度大鬧球隊訓練。因此，畢拿得到「麻煩友」之名，最後他「冇得留低」，於2018年被交易至76人。

占美畢拿參加2011年選秀，並在首輪第30順位被公牛選中，踏上NBA之路。（Getty Images）

畢拿在木狼時期曾傳出與唐斯（左）不和。（Getty Images）

遺憾畢拿來到76人，還是離不開「麻煩」之名。他與陣中球星艾比迪（Joel Embiid）、賓施蒙斯（Ben Simmons）相處不來，不時傳出他們意見不合的消息。最後畢拿還是只待一年，便被交易至熱火。

即使從木狼轉76人，還是傳出畢拿與其他們隊友意見不合。（Getty Images）

熱火迎來這位「脾氣不佳」的畢拿，卻一拍即合，鮮有再次傳出球員間的不和，隊友祖傑治亦不解畢拿的壞名聲：「他是一位了不起的球員，老實說，我不懂為何他會得到那些壞名聲。」

或許是熱火建立的「鐵血」革命文化，畢拿順利融入球隊，更與陣中後輩希路（Tyler Herro）非常合拍。（Getty Images）

畢拿輕鬆融入熱火或許歸功於合拍的球隊文化，不過在祖傑治眼中還是畢拿的「直接」性格引起化學作用：「熱火的教練們總想你多一點表達或溝通，當然有時不是一個好場面，但這是讓團隊進步的最佳辦法。至於畢拿就是這樣的人，你的工作做得不好，他會直接告訴你，球員們都能理解及接受。」

當希路在場上打出好表現時，畢拿特地在訓練時穿上對方的高中球衣，盡現他引以為傲的心情，也足證二人的好感情。（instagram截圖）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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球員與隊友或球隊，就是需要時間及找方法磨合，惟畢拿未能好好融入木狼、76人，「他的前隊友可能有點敏感，或許就是單純跟他不合。」祖傑治認為畢拿就是一位好領袖，擁有他便是總決賽的保證：「我們球隊上下跟畢拿沒有一絲問題，他在球場內是優秀的領袖，也甚具競爭能力。」看來，熱火成為畢拿職業生涯的歸宿，他亦許下來季為熱火拿下總冠軍的承諾，實在期待來季各隊之間的競爭。

祖傑治與畢拿稱兄道弟，故此他不明白為何外界總有批評畢拿的聲音。（instagram截圖）

同場加映，《NBA2K21》更新球員戰力前30位，畢拿打入前10（按圖放大）：

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同場加映，韓國「十項全能」運動健將姜素妍 側面超似Stephy！！！（按圖放大）

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同場加映，運動以外的姜素妍（按圖放大）：