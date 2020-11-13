【NBA】火箭內鬥升溫　韋斯保克討厭夏登　PJ德加不滿合約感憤怒

就日前韋斯保克拋出希望離開侯斯頓的想法後，有關他的交易流言就甚囂塵上。昨日隊友PJ德加（PJ Tucker）公開批評球隊，暗指火箭提供的合約讓他感到憤怒。

一山不能藏二虎，免得自相殘殺，老生常談。若然火箭隊知曉東方俗語，也許夏登（James Harden）及韋斯保克（Russell Westbrook）這隻NBA猛虎根本不會聚在一起，現在球隊亦不會陷入四分五裂地步。

夏頓與韋斯保克的不和浮面，來季很大機會拆夥。（Getty Images）

自韋斯保克要求「出走」後，火箭已處於非常混亂的狀態，關於隊中兩虎之間的不和，消息更鬧得沸沸揚揚。據ESPN主持人Stephen A. Smith透露，韋斯保克與夏登根本彼此討厭：「他們都不再想和大家打球了，韋斯保克的態度很堅決，就是不想再和夏登打球了，不想打更多的無球，球權一直都是夏登控制；他想取回雷霆的感覺，自己拿着球的方式打球。」

韋斯保克在雷霆相當風光，成為必然王牌也取下NBA最有價值球員。（Getty Images）

該主持人更直言韋斯保克態度非常堅決，火箭二揀一是必然的事。惟一波未平一波又起，昨日PJ德加（PJ Tucker）對於自己的合同情況感到憤怒，並在社交媒體上寫了一段文字「我始終要求的就是拿到一個8，而不是我現在的92」，所說的8和92有可能是合同談判涉及的薪金增幅。

【韋斯保克是NBA的好好先生】：（按圖放大）

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PJ德加（PJ Tucker）對於自己的合同情況感到憤怒。（Getty Images）

PJ德加2017年簽下四年3200萬美元的合約，目前他還剩下一年合約，年薪約為797萬美元。惟球隊先前推遲續約談判，同時在今年2月季中交易截止日後才決定執行球隊選項，這些舉動亦令該球員感到不尊重。