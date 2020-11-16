【NBA】占美畢拿告別頭上「雜草」　細數球星髮型的重要性

NBA來季聖誕前夕開打，球員們現在最需要的就是把握好時間休息，特別是糾纏到最後的熱火和湖人。 其中在總決賽打到腳軟的占美畢拿（Jimmy Butler）昨日（15日）在個人YouTube頻道上傳生活影片，笑言自己上次一剪髮已經是全明星賽前，就連髮型師都不能置信。

相隔4個月，畢拿總算有時間發布新的影片，就是關於休季後剪頭髮的「VLOG」。因為明星賽後不久就有疫情來襲，不單需要隔離，在復賽後更移師到奧蘭多「Bubble」閉門作賽，理髮都變成不可能的任務。頭髮和鬍子都自由奔放，畢拿終於忍不住要處理，說著自己沒有剪過，然後開著手機看《住家男人》（Familt Guy）中替羊剃毛的一集，就像自己的情況。

近年畢拿的頭頂都留得頗長，主要修剪鬍子和鏟青。（Getty Images）

明星賽後，畢拿就沒有剪過頭髮。（Getty Images）

提到自己的咖啡副業，畢拿自信的說生意發展的很好，髮型師也在閒聊間提到畢拿在邁阿密的生活，當然是指夜生活，但畢拿卻說：「我未試過出去（玩），只去過兩次晚飯，在超級碗期間辦過『合法的』情侶活動，除此我都一直在家。」 還回想了第一次到芝加哥的情況，但畢拿似乎想不起來，只記得天氣很冷，還有下雪，怕冷的畢拿的確是適合陽光與海灘的邁阿密。

【髮型的重要性 球員們的改變】：（按圖放大）

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今次也不例外，畢拿笑說自己受夠了。（YouTube 截圖）

在理髮間畢拿一樣多話，談天說地。（YouTube 截圖）

其實完成之後，畢拿照鏡時髮型 並沒有太大改變，只是修了些雜毛和「鏟青」，但主要剃了許多鬍鬚，整個人都更精神，看來他 已經準備好迎接新一個賽季。

理髮後畢拿看來很滿意，滿意到大叫。（YouTube 截圖）

畢拿在公牛時期也留過小平頭。（Getty Images）

【髮型的重要性：林書豪特輯】：（按圖放大）