【NBA】侯活發長文道別湖人　感激這段浪子回頭的救贖故事

湖人相隔十年重奪NBA總冠軍，對於「大師兄」、老將懷特侯活（Dwight Howard）更是一種救贖。 34歲，打滾16年，兩度效力湖人，兩度說再見。惟今次有別從前，侯活懷着感激之情向洛杉磯一眾人等道別。

去季NBA總冠軍誕生當日，侯活深情的看着獎盃，一邊抱着它作Instagram直播，一邊哭成淚人。然而至今確定來季出走並效力76人，這名老將亦以同樣心情撰下道別文字。

賽後捧著獎盃不放，深情的看著夢寐以求的它，場面感人。（AP）

「感謝你洛杉磯！上年讓我重新回到這裏，並贏下總冠軍」，2011年曾效力過湖人的他一度爆出和高比拜仁打法、態度等問題各持己見，最終不歡而散，如今浪子回頭，並拿着總冠軍道別，侯活心中只有感激。

「湖人國度，我愛你們，謝謝你們的支持，這一年百感交集，但你們仍然不離不棄。致我的兄弟們，我們排除萬難並肩作戰。」

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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曾經和高比有過不和傳聞，再回到湖人，也因為一個入樽賽的邀約而和好，卻永遠無法完成這個演出。（Getty Images）

在過去的賽季，侯活經歷了一場救贖，由2011年的不歡而散，到今次重新回到湖人找到了自己的定位。

在季後賽他更發揮老將本色，與金塊的西岸決賽中，這名中鋒順利限制了對方的王牌祖傑（Nikola Jokic），最終衝擊久違的總冠軍寶座。

高山低谷，才能讓一個人成長。（AP）

侯活最後寫着：「謝謝美好回憶，我永遠感激；我們永遠都是冠軍，沒有人能將它從我們手中搶走！」

8次入選明星賽陣容、5次年度第一隊、3次最佳防守球員、4次防守一隊、入樽王、2次封阻王、5次籃板王和一個NBA總冠軍，他就是懷特侯活。