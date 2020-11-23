【NBA】送走麥基換馬克加素　湖人陣容再升級　來季衛冕無難度？

NBA交易開放至今，湖人的兵源流動率也許是聯盟最快，除了連環送走老將騰出薪金空間，更引入幾個具實力的新兵。 今日根據多家媒體報導，湖人與馬克加素（Marc Gasol）亦已達成了協議，並將簽約兩年。如一切順利，加素兄弟將成為史上首對在湖人效力過的親兄弟。

湖人務求來季衛冕，在交易重啟短短一星期已相當活躍。湖人先是交易來舒路達（Dennis Schroder），其後在朗度、丹尼格連、侯活宣布離隊後，球隊再引入馬菲斯（Wesley Matthews）及哈路（Montrezl Harrell）。

湖人史上第17度奪走NBA總冠軍。（Getty Images）

然而湖人再為簽入新兵，並把麥基（JaVale McGee）及選手會次輪籤送到騎士而清理薪酬空間，據美國傳媒指在急需補強內線的情況下，即將36歲的馬克加素是湖人衛冕的最後拼圖。

馬克加素2019年為速龍奪得NBA總冠軍。（Getty Images）

馬克加素上賽季為速龍出戰場均26.4分鐘，並得7.5分、6.3籃板及3.3助攻。雖表現與巔峰期有所差別，但這名全能中鋒仍是可靠的。馬克加素適合做安東尼戴維斯的替補，如若AD推前打大前鋒，馬克加素也能為隊友緩解內線壓力。

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加素兄弟成為紫金兵團史上第一對都效力過的親兄弟。（Getty Images）

這名中鋒實情與湖人有所淵源，2007年選秀會馬克加素於次輪獲湖人選中，惟在進入NBA前，球隊就將他交易到了灰熊，換來了哥哥加素（Pau Gasol）。 馬克加素「重返」湖人，這令加素兄弟成為紫金兵團史上第一對都效力過的親兄弟。如若來季湖人順利衛冕，馬克加素也將奪得生涯第二個NBA總冠軍。

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