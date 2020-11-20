【NBA】占美畢拿從Jordan Brand轉戰李寧牌　原來他們都是穿李寧

近來的休賽期除了各支球隊交易消息備受關注外，球鞋「自由球員」市場同樣拋來一記震撼彈。占美畢拿（Jimmy Butler）本來與Jordan Brand自2014年開始合作，惟今年提早終結合約，最後一番考量後決定加入「李寧」家族，看來似乎與私交甚篤的韋迪（Dwyane Wade）不無關係呢！

占美畢拿於2011年參加選秀進入聯盟，他的生涯初期先是代言Adidas，後來在2014年才轉投Jordan Brand。與Jordan Brand合作這6年間，曾經推出過專屬標誌的 Air Jordan XX9 Low，也為Jordan Super Fly 系列、Jordan Ultra Fly、Jordan Supreme Elevation 代言。

占美畢拿於今季總決賽穿上Jordan球鞋應戰，可惜來季再也看不到這樣的畫面了。（Getty Images）

Jordan Jumpman Diamond是占美畢拿於總決賽的戰靴之一。（Getty Images）

占美畢拿於2016 年奧運時，也曾穿上 Air Jordan XXXI上陣應戰，他與Jordan Brand一直合作無間。無奈，占美畢拿還是決定與品牌分手，投入「自由市場」之中。大家一直多番猜測最後占美畢拿將情歸何處，今天亦揭曉他的最終決定，就是步上與熱火名將韋迪之路，簽約李寧牌。

離開Jumpman家族，占美畢拿球鞋代言合約也為外界關注。（instagram截圖）

占美畢拿與韋迪曾一同效力公牛，身為大學師兄弟的他們一直私交甚篤。（Getty Images）

原來他們都是穿李寧（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

韋迪與占美畢拿關係非淺，二人同樣出身自Marquette University，當占美畢拿於去季考慮去向時，亦有向韋迪尋求意見，結果不出所料改披熱火戰衣。故此，一傳出占美畢拿「轉會」的消息，外媒推測這次的合作或許由韋迪從中牽線，你們會期待占美畢拿的李寧牌簽名鞋嗎？

韋迪與李寧簽下終身合約，加上他與占美畢拿的關係，似乎有份促成這次的合作。（網上圖片）

來季占美畢拿將穿上李寧牌球鞋，未知何時會推出自家的簽名鞋呢？（Getty Images）

同場加映，邊年選秀最屈機？（按圖放大）