【NBA】K湯臣阿基里斯腱撕裂　連續兩季報銷　勇士補強如何是好？

也許今日勇士球迷一覺醒來，心情跌至谷底，皆因勇士證實「浪花兄弟」之一的K湯臣（Klay Thompson）昨天訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，下一季將整季報銷。K湯臣缺陣兩季已成事實，對於球迷固之然傷心欲絕，而勇士當務之急是要解決替補人選。 以下兩名球員，會是好選擇嗎？

為勇士取下3個NBA總冠軍的K湯臣，在2019年的總決賽左膝前十字韌帶斷裂，導致去季報銷。

K湯臣在2019年的總決賽左膝前十字韌帶斷裂。（Getty Images）

隨着新冠肺炎的影響，來季常規賽延遲開始，不少球迷亦滿心歡喜着K湯臣將獲更多時間康復及重整，然而未幾他也重踏球場訓練，來季「浪花兄弟」的回歸拭目以待。

誰料到一覺醒來，球迷夢碎，K湯臣證實右腳阿基里斯腱撕裂，來季繼續在席上觀賽。K湯臣突如其來的受傷逼使勇士立即加速補強方案，然而藉着該射手的球季報銷，勇士可以申請約930萬美元的傷病特例，在自由市場上尋求補強。

【慎入】體壇恐怖受傷！！！！！

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勇士亦證實K湯臣（Klay Thompson）昨天訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，下一季將整季報銷。

隨着昨日勇士在NBA選秀會以榜眼選秀權挑中7呎1吋的中鋒韋斯文（James Wiseman），球隊立刻填上陣容空缺已久的中鋒位置。「浪花兄弟」的一半火力呢？也許勇士也有明目。

據美媒《ESPN》指出，勇士與雷霆即將敲定一筆交易，前者將交出2021年受保護的首輪選秀權而換取在基斯保羅交易方案中的奧比（Kelly Oubre Jr.）。

勇士在NBA選秀會以榜眼權挑中7呎1吋的中鋒韋斯文（James Wiseman）。（Facebook）

奧比（Kelly Oubre Jr.）會是K湯臣的替補嗎？（Getty Images）

奧比去季場均貢獻18.7分、6.4籃板，新賽季1440萬美元的薪資將納入勇士1720萬美元的交易特例之中，以此24歲的年輕活力補上側翼戰力的空缺，不失為一個好嘗試。

不過，在云云球員中，勇士仍有另一個選擇。決志重返NBA的林書豪，早早已找來K湯臣一起訓練，更與哈路（Montrezl Harrell）分隊對抗。其後林書豪獲史堤芬居里（Stephen Curry）邀請到三藩市大學籃球館訓練，J.Lin重返舊東家的機會絕對不細。

林書豪獲史堤芬居里（Stephen Curry）邀請到三藩市大學籃球館訓練。（Instagram）

林書豪雖為老將，速度、防守也隨年紀退化，惟他的球商、攻防節奏上也是很個稱職的替補。若說是作K湯臣的直接替補，林書豪也許未有能力，惟用作輪換史堤芬居里、安祖韋堅斯（Wiggins Andrew），這名老將絕對是好選擇。值得一提是，林書豪該只爭取老將底薪，合約徘徊年薪200至300萬美元之間，對於勇士亦相當划算。

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