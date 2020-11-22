【NBA】朗度即使不捨也要說再見　感性長文感謝湖人賞識

湖人今年在朗度（Rajon Rondo）的指揮下，讓陣中兩大巨星占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）表現更具效率，助湖人重奪久違10年的總冠軍。朗度於球場上的表現讓球隊以及球迷相當滿意，期望他下季能夠留效達成衛冕。無奈朗度決定離開湖人，來季轉投鷹隊，讓一班湖人球迷大為不捨。

湖人今年重返榮耀，球隊繼2010年後再次一舉殺入總決賽，再度捧起久違的總冠軍，為球隊策動攻勢的朗度實在是功不可沒。朗度的可貴在於他的籃球智慧，與生俱來的記憶力及高智商令他在球場內運籌帷握，讓湖人彷如多了一個「球場內的教練」。

湖人今季重奪總冠軍，朗度亦是功不可沒。（instagram截圖）

朗度在湖人迎來生涯第2個高峰。（Getty Images）

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朗度一向喜歡分析對手進攻及在球場內自主執行戰術，想當年仍然是二年級生的他於塞爾特人時期已能好好為「三巨頭」加尼特（Kevin Garnett）、雷阿倫（Ray Allen）及皮雅斯（Paul Pierce）分配球權。

如此「技能」及經驗令他在加入聯盟2年後便拿下生涯首枚冠軍指環，無奈後來他2013年底被交易至獨行俠後，其特立獨行的性格總是與教練不和，游走不同球隊。直至朗度2018年加盟湖人後，才找到適合他的容身之處。

朗度於2007年仍是聯盟二年級生，可是他已經能好好為塞爾特人「GDP」三巨頭分配球權，並於2008年總決賽擊退宿敵湖人，拿下總冠軍。（Getty Images）

朗度2013年12月被交易至獨行俠，自此每年易主。（Getty Images）

在湖人這兩年間，朗度的職業生涯迎來第二個高峰，拿下第2個總冠軍。朗度在球場內的領導能力令其他爭冠球隊趨之若騖，湖人球迷亦希望他能夠留隊，下季為湖人爭取衛冕。

不過，朗度決定跳出球員選項，並以2年1500萬美元加盟鷹隊。雖然最後決定準備離開，朗度還是不捨湖人，更感性發布長文感謝紫金兵團過去的支持及賞識。

最後決定離開湖人的朗度，感性地以長文感謝湖人賞識。（instagram截圖）

朗度先特別多謝湖人班主Jeanie Buss及總經理Rob Pelinka給他加入湖人的機會，他亦不忘感謝教練禾高（Frank Vogel）的專業、支持及信任，當然少不了一起跟他打拼的湖人兄弟們。

「話多」的朗度過去總與教練不和，惟禾高卻欣賞朗度，並在關鍵時刻願意放手讓朗度開球發揮。（Getty Images）

給我的夥伴們，我們建立了只有彼此才明白的兄弟情。另外，多謝球迷在我第一天來到的時候，便張開雙臂歡迎我。作為湖人一員的感覺很特別，我很自豪為你們拿回總冠軍。 朗度

字裏行間滿是朗度的感激及不捨，隊友占士亦即時留言回覆：「祝你好運，如果沒有你，我們無法贏下這個總冠軍，很高興過去兩年能與你並肩作戰。」盡顯他們這些年來歷盡高低的兄弟情。

占士與朗度的關係微妙，在湖人奪冠一刻，占士第一時間走到朗度身旁。（Getty Images）

朗度決定離開湖人他投，占士送上祝福並坦言沒有朗度便贏得不到冠軍。（網上圖片）

離開湖人轉投鷹隊，相信朗度能夠憑他的經驗扶持後輩崔楊格（Trae Young）成長。（Getty Images）

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