林書豪違規了？　3次沒穿「李寧」指定裝備　遭CBA罰款55萬

林書豪上月於CBA完季後不續約，速速返回美國再覓新路向，近期亦頻頻與訓練員開操，可見重返NBA有如事在必得。 不過人雖離開中國內地，但CBA與他仍藕斷絲連，據指CBA即將向已離開的林書豪罰款，而原因是該球星去季3次未穿贊助商「李寧」指定的裝備。

32歲的林書豪在CBA經歷了起伏的一季，心還是想念成名舞台NBA。上月離開中國後林書豪出席積極訓練，更邀請了曾指導哈勞（Montrezl Harrell）、卡路素（Alex Caruso）的知名訓練員佐敦羅利（Jordan Lawley）惡補，重返NBA的決心高昂。

林書豪返回美國之後，休息之餘也不忘保持訓練。（instagram截圖）

對於「林來瘋」的告別，內地球迷反應兩極，部分人認為人各有志、追尋更高的舞台合情合理，但亦有人批評林書豪實力已不如從前，重返NBA有如自曝其短。不過縱使林書豪公開感謝中國球迷對於他的支持，更加表示永遠不忘CBA的回憶，「黑粉」、甚至聯盟似乎不太受落。CBA今日發出公告，並宣布上賽季聯盟所屬球員違規的罰款金額，總額高達482萬人民幣，其中對林書豪的判罰達55萬。

還有哪些球星與中國品牌簽約：

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CBA今日發出公告，宣布對林書豪判罰55萬。（微博）

據了解林書豪曾因兩次「乘坐球隊統一交通工具往返賽場和住所時未穿贊助商指定裝備」、以及一次「訓練時未穿贊助商指定裝備」等違規，因此需被罰款。CBA與「李寧」簽下官方合約後，規定聯盟內所有球員只能穿品牌裝備上場打球。CBA的球鞋風波早在2016年爆發，最為人熟悉的是當年由NBA回流的中國球星易建聯，他穿上賽會贊助的球鞋上陣後不久後便告不適，「易帝」當場脫下球鞋。其後他欲穿上慣常的球鞋重新上場一度被球證阻止，錯過了十多分鐘時間才獲通融。