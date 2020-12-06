【NBA人物】最快的男人禾爾　坎坷過後搭火箭　谷底反彈可以嗎？

常言傷患可以毀掉一個球員，禾爾（John Wall）就是其中一個讓人惋惜的例子。 一個僅用3.14秒就能跑過四分三個籃球場的男人，2010年的選秀狀元，卻被留守10年老東家華盛頓巫師釋出，轉投火箭又能否東山再起？

2010年加入巫師，華盛頓將選秀當天改為「John Wall日」，因為他盛載全城的希望和期待。

2020年12月NBA開季前，禾爾淪為交換韋斯保克（Russell Westbrook）的籌碼。禾爾的確是NBA速度最「快」的男人，就連生涯的起跌也一樣快。

風一樣的男人，將會回歸NBA球場上。（Getty Images）

沒有美滿的童年，只有一個獨力養育自己成人的母親，禾爾對父親的認知就是一個因搶劫和二級謀殺入獄的人。

從小性格暴躁易怒，只懂得用拳頭解決事情；自負的性格，讓他即使在球場上無人能擋都沒有大學願提供獎學金。在高中教練的當頭棒喝和母親的鼓勵，「黑面白面」雙管齊下，慢慢學會管理情緒。

球場上他常常仰天大叫，場外卻是有一個柔軟的心，為慈善和小朋友出力。（Getty Images）

第一高中生、肯塔基大學星級新秀後衛、NCAA四強和NBA狀元。禾爾的新秀年的確沒有讓人失望，生涯第三場對上76人時就交出23分、14助攻和9抄截的準「三雙」成績，就連當時尚未退役的老大哥「0號探員」阿連拿斯（Gilbert Arenas）也讓出正選位置，更連續4個月拿下分區最佳新秀。

雖然不再是首都的希望，但30歲的禾爾有一次重生的機會。（Getty Images）

風一樣快的男人

2013-14年賽季，巫師和禾爾簽下5年8000萬續約，他全勤82場賽事、入選明星賽、拿下入樽賽冠軍，更帶領球隊打入季後第二輪。隨後3季，禾爾的得分、助攻和抄截數據都持續上升，加上領軍的經驗值累積，讓他愈見成熟。

另外，進攻板斧的演變是每場賽事的亮點，不管是360度上籃、偷波後快攻還是迅雷不及掩耳的切入過人，都是建基於禾爾的速度上。3.14秒，四分之三個籃球場，選秀體能測試中驚人的數據，一直是禾爾在球場上成功的地基。試想一個能在抄截後3秒多就能到達前場上籃的後衛，防守者根本就已經從後「食塵」。

禾爾昔日從偷波到上籃，只需要3秒多的時間。（Getty Images）

雖然籃球場「唯快不破」，但侵略性的打法卻會帶來許多後遺症——隨年紀漸大體能下降，膝關節的負荷和磨損等等，因此除了速度制勝外，後衛球員的外圍投射和步法也需要兼備。

禾爾正因為長年膝傷不斷，曝露自己外圍欠奉的缺點，7.1%的三分球命中率除了為人詬病，更讓他在不能靠速度的時期在場上無以為繼。

禾爾敵過時間、速度，卻敵不過傷患。（Getty Images）

2016-17賽季，禾爾交出生涯最高的23.6分、10.7助攻和2抄截，和比爾（Bradley Beal）組成雙槍率領巫師拿下一場又一場賽事，一路直入季後賽第二輪的第七戰，只差一步就殺入東岸決賽。

由於前一年的好表現，禾爾收獲一份4年1.7億的提前 延長的「肥約」，但卻因為膝傷該季就缺席過半賽事。2018-19也只打了32場比賽就因傷勢嚴重全季報銷，手術後先是傷口感染，再於康復期間在家滑倒，導致阿基里斯腱部分斷裂再長休一年。不久，作為禾爾精神支柱的母親又因癌病逝世。

和比爾不再是隊友，但兄弟情仍舊。（Getty Images）

十年人事幾番新，禾爾終究走過高低起跌的十年，雖然不再是首都的希望，但踏入而立之年的他，卻有新機會在新的城市中贏回自己的尊嚴。

或許他不再是「最快」或「最具星味」，但確實讓人期待他的「Come Back」、強勢歸來的一天。

更多籃球場上的真正鬥士（按圖放大）：

+ 31 + 31 + 31

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）