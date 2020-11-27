【NBA人物】艾迪巴約簽熱火頂薪約　發文感謝童年的坎坷歷練

NBA球員生活錦衣玉食，往往我們看到的是他們光鮮、奢侈豪華的現在；但別人過去的坎坷又知幾多？ 熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）日前與球隊簽下一份5年1.95億的頂薪約，而此讓他感慨萬分。他感動的非合約上的銀碼，是看着過去殘破拖車屋的照片，心不禁湧出萬千情緒。 「一路以來的痛苦和掙扎，謝謝你」，艾迪巴約這樣說着。

艾迪巴約在Twitter上傳了一張綠色拖車屋的照片，「屋」在荒郊野外，鐵皮圍成的外牆破舊，四周佈滿枯葉，感覺淒涼。「我完美/不完美的家」，艾迪巴約隨後寫上，「這輛綠色拖車成就了今天的我。」的確，這個走出貧窮勵志故事由這間拖車屋開始。

「我完美/不完美的家」，這就是艾迪巴約所說的拖車屋。（網上圖片）

艾迪巴約父親在他仍牙牙學語時已拋妻棄子，從此他與母親馬琳相依為命，二人住在一輛破爛的拖車屋，勒緊褲頭度日。為給兒子較「正常」的生活，母親每朝清晨起床先送艾迪巴約上學，然後一人步行到農場裏打工，每日如是。馬琳害怕兒子學壞，因此告誡遠離不良地方，艾迪巴約的致友亦只有籃球與隊友；又怕兒子錯過入讀大學的機會，縱使要繼續節衣縮食，馬琳也要用省下來的薪水為艾迪巴約請來補習老師。

艾迪巴約與母親馬琳相依為命，二人一直為彼此的精神支柱。（網上圖片）

「我年少時，媽媽總是在工作；她每天都很勞累，帶着疲憊的身軀回家，有時候會累到沒有幹勁，然後隨着年紀增長，我開始意識到媽媽的生活不該那樣，我必定要把她從拖車房救出來。」母親是人生的守護神，艾迪巴約亦沒有忘記知恩圖報，抱著着讓媽媽過好生活的信念，他在高中的籃球賽上打出名氣，單賽季場均32.2分、18個籃板的成績更引來肯塔基大學（University of Kentucky）的垂青。

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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艾迪巴約場上不惜一切地衝搶籃板、為隊友掩護，終在大學生涯榮膺球隊的籃板王及封阻王。（Getty Images）

「母親在我他床頭放了一塊金屬牌，上面寫着：永遠不要忘記過去」，然而艾迪巴約並沒有忘，大學期間一直把那拖車屋的照片設為手機屏幕，提醒自己現在的一切非理所當然。因此在跳投、運球較弱的他，拼命地練習體能，在場上不惜一切地衝搶籃板、為隊友掩護，終在大學生涯榮膺球隊的籃板王及封阻王。

​2017年NBA選秀大會，艾迪巴約最終首輪第14順位獲熱火選中。（Getty Images）

​2017年NBA選秀大會，艾迪巴約到熱火試訓的那天，經紀人不停地叮囑「全程展示防守和運動能力」。然而他並沒有辜負所望，熱火最終首輪第14順位摘下了這名強悍中鋒來到邁阿密，3年後他與球隊並堅持抗戰殺入NBA總決賽。

艾迪巴約去季造出場均15.9分、10.2籃板及5.1助攻全面數據。（Getty Images）

NBA東岸決賽的這一幕也許是季後賽關鍵時刻之一。(美聯社）

縱使艾迪巴約最終未能捧起NBA獎盃，但在憑着場均15.9分、10.2籃板及5.1助攻全面數據，成為聯盟中頂級內線球員。圓夢NBA，他把那拖車屋照片放大，掛在更衣室儲物櫃里；現在成為熱火中的頂薪主力，艾迪巴約沒有忘掉拖車屋的一切：「難忘那些睡不着的夜晚，也有那些熟睡的夜晚，一路以來的痛苦和掙扎，謝謝你。」