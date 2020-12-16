【NBA】「字母哥」5年合約掀熱議　續約舉動刷新一項紀錄

「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）的合約去向一直成為休賽期的話題之一，多方眾說紛紜，先是「字母哥」於社交媒體停止追蹤隊友、後來他又歸隊訓練欲與球隊拼下去，一切讓外界霧裏看花。惟大家的猜測終於有結果，「字母哥」最後以5年2.28億美元續留公鹿，保持競逐的實力。

攻力十足的「字母哥」為公鹿帶來新氣象，在他加入的7年之間，率領球隊5度拿下季後賽資格，更於近兩季將成績提升至以東岸第一打入季後賽。可惜，公鹿一直未能跨越東岸決賽這道難關，先於2019年以2：4不敵速龍，去季更於次輪季後賽被熱火以4：1淘汰出局。

「字母哥」加入聯盟7年間，與球隊一同成長，除了帶領球隊登上東岸第一之外，他亦連續兩年收穫常規賽MVP獎項。（Getty Images）

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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縱然如此，公鹿還是將「字母哥」視為球隊爭冠的一大重心。故此，球隊在今個休賽期一直盡力挽留不時傳出離隊消息的「字母哥」，否則「字母哥」於明年成為自由球員，其他球隊同時虎視眈眈，屆時競爭將甚為激烈。為了留下這名核心球員，公鹿近來可謂無所不用其極，尤其在「字母哥」上周生日時，一眾隊友向他送上鋼筆為球隊「助攻」，意思是希望他能夠盡快動筆簽下合約。

字母哥與隊友們一向老友，一班隊友在他生日時送上鋼筆為球隊「助攻」。（公鹿Facebook）

當然，「字母哥」沒有辜負隊友們的苦心，終於簽下一份5年2.28億美元的頂級合約，最後一年為球員選項，同時包括15%的交易保證金。按照推算，「字母哥」未來5年平均年薪達4560萬美元，最後一季更是超過5000萬美元，寫下平均年薪最高紀錄。緊隨其後的是占士（LeBron James）早前與湖人簽下2年8500萬美元的合約，平均年薪4450萬美元。

對於未來仍然效力公鹿，「字母哥」亦在簽約後表露心跡：「這是我的家，我的城市，我很慶幸未來5年能夠繼繽為公鹿一份子，一切將會繼續。」「字母哥」續約消息一傳出，掀起一番熱議，占士認為球團下了不少功夫留住「字母哥」，他能留下來也是好事。至於效力熱火的占美畢拿更是表示期待：「我喜歡，我認為爭冠路上不能繞過他或是占士，只有直接擊敗他們，我非常興奮及期待能夠與最好的球員交手。」

占美畢拿與「字母哥」為東岸的競爭對手，惟占美畢拿對於字母哥續約留在東岸感期待。（Getty Images）

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