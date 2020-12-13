【NBA】狀元愛德華亮相未打出身價　小波爾後手助攻成是日精華

NBA熱身賽第二天，原定有2020年選秀狀元、榜眼和探花同日亮相，但最後只有木狼「狀元」愛德華（Anthony Edwards）和黃蜂「探花」小波爾（LaMelo Ball）上場小試牛刀，後者更做出讓人眼前一亮的助攻和數據力壓狀元郎。

勇士「榜眼」韋斯文（James Wiseman）疑似確診新冠肺炎缺席訓練，無緣首場熱身賽，讓今日（13日）選秀狀元、榜眼和探花同日上場的戲碼破局。

不少人對三弟小波爾印象，就停留在曾與「球爸」LaVar Ball製造過一些事端。（Getty Images）

小波爾嶄露傳球視野

首場有小波爾所在的黃蜂對上速龍，處子戰的小波爾上場16分鐘雖然得分沒有進賬，但卻分別抓下10籃板和交出4助攻，為兩隊之中最多，加上小波爾做出巧妙的背後傳球助攻，更成為是日NBA精華之一，但球隊仍以100：111不敵速龍。

另一邊廂，狀元愛德華則上場26分鐘，全場9射2中得5分，抓下4籃板，錄得5次個犯，數據表現自然被比下去。

雖然不少人對「三弟」小波爾的印象，停留在曾與「球爸」LaVar Ball製造過一些事端，但其實他早在中學時期已打出名堂。高中退學後曾挑戰立陶宛聯賽，18歲又到了澳洲聯賽（NBL）效力伊拉瓦拉老鷹隊，也是NBL中「Next Star Program」一員。

今場的傳球助攻的確讓不少球迷改觀。（Getty Images）

小波爾的優勢在於6呎7吋（2.28米）的身高加上傳球天賦，在NBL期間，常嘗試困難的傳球，場均7助攻只有2.4次失誤，掌控球隊節奏和控場有一手。

就像今場一樣，即使小波爾只是新人角色踏足NBA，仍能在16分鐘內找到自己能貢獻的方面。衝搶籃板後快攻，沒有大多數新人面對中鋒仍硬上的的魯莽，反而多次後手傳球助攻，表現自己的傳球視野。

雖然進攻能力仍待加強，但小波爾的視野的確值得期待。（Getty Images）

小波爾和哥哥波爾（Lonzo Ball）一樣都有一個明顯「缺點」，就是出手姿勢。因為被父親從小要求訓練過遠距離的射波，由於年幼球員力量不足，以致姿勢不當，加上長時間訓練就變得更難「砍掉重練」。

波爾兩兄弟射姿一覽：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

愛德華在成為英雄之前⋯⋯

雖然小波爾不像大哥將球擺到頭的另一邊起手，但卻從心口位置出手，這在NBA場上就更容易被封阻。哥哥波爾在NCAA時達4成的三分球命中率，到了NBA只剩3成，小波爾習慣的NBL三分線是FIBA官方距離，和NBA有一段差距，所以現時只有25%的三分命中率更讓人擔心。

曾經自信表示能像師兄一樣優秀的「狀元」愛德華，首場表現或讓人大失所望，不少網民評價表示不看好，但身高6呎5吋，擁有225磅的強壯身軀，或還有許發展潛力。

愛德華有NBA級數的身形，但各方面的火力仍待加強。（Getty Images）

大學期間，愛德華是一個能為自己創造出手機會，三分外投和組織能力都有的球員，也表示他習慣「黐波」，但到了NBA要長時間得到球權，最直接的方法除司職控球後衛，就是要表現出一定的進攻能力，給予隊友和教練信心。

或者到了NBA角色就要有相應的轉變，找一個能配合球隊，又能發揮自己優點的位置。（Getty Images）

NBA首場上陣26分鐘僅得5分，對新秀而言未必是最大問題，而今場愛德華多次運球後三分起手僅中一球，看來出手選擇和手感都有待調整，但在此之前，以他身體對抗性在球場上能起更多作用。

運球結合的進攻模式並非單靠愛德華一人之力，就像今場唯一一球三分入球，就是隊友的單擋幫忙，接下來要怎樣和隊友磨合和互補，大概是成就愛德華高度的方法，畢竟在NBA的水平，昔日的英雄式單打未必管用。

畢竟到了NBA的強度，昔日的英雄式單打都未必管用。（Getty Images）

12月13日熱身賽所有賽果（按圖放大）：

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）