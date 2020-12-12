【NBA】個子矮小蘊藏無底鬥志　2011奪冠功臣貝里亞不捨獨行俠

獨行俠於2011年拿下隊史上目前唯一總冠軍，除了歸功於奴域斯基（Dirk Nowitzki）領軍外，還少不了貝里亞（JJ Barea）在總決賽成功限制熱火的占士（LeBron James），拿下這個期待已久的總冠軍。無奈2011年這班奪冠功臣先後離隊他投或退役，仍然眷戀這個戰場僅有貝里亞，可惜他最終還是被球隊釋出，感性的他在受訪時不禁淚灑當場，盡道不捨之情。

獨行俠在2011年的總冠軍來得不易，先在西岸季後賽遇上高比拜仁（Kobe Bryant）與加素（Pau Gasol）組合的湖人，後來在總決賽硬碰熱火「三巨頭」占士、韋迪（Dwyane Wade）及保殊（Chris Bosh）。獨行俠當年依靠奴域斯基及傑特（Jason Kidd）之餘，還有小個子貝里亞。

即使矮小也不曾限制貝里亞的表現及發揮。（Getty Images）

貝里亞在2011年季後賽稱得上一戰成名，他那1.78米的身形放到籃球場上，確實與高大難以沾上邊，可是他就是憑速度切入擊潰湖人內線，令他們吃盡苦頭。勤於防守的貝里亞亦有本事於總決賽直接面對2.06米的占士，憑他那穩如泰山的下盤抵住占士的背身單打，干擾他的傳球路線，亦令占士吃下不少進攻犯規，這令貝里亞成為2011年獨行俠奪冠不可或缺的功臣之一。

這個經典畫面，忠實球迷不可能忘記。（Getty Images）

貝里亞在2011年首嘗總冠軍的滋味。（Getty Images）

除了占士之外，貝里亞的還讓比他高出20cm杜蘭特（Kevin Durant）感受他的防守力度。（Getty Images）

惟時日過去，昔日的隊友先後離隊，好戰友奴域斯基亦於去年退役，當年的奪冠陣容只剩下貝里亞一人。球隊內人來人往，貝里亞依舊始終如一，仍然為獨行俠付出所有，甚至成為超級新人當錫（Luka Doncic）的良師益友，助他快速成長。

貝里亞甚為照顧後輩，除了是精神領袖外，他也無私指導新人當錫。（Getty Images）

儘管貝里亞已36歲，他於去季的命中率仍能維持逾40％，實力仍然可見一斑。無奈，球隊還是要面對目前陣中有17人的現實問題，超出聯盟15人的上限。故此，球隊幾經思考忍痛釋出貝里亞，不過獨行俠班主古班（Mark Cuban）一向有情有義，他送上一份260萬美元的合約才釋出這位奪冠功臣。如此一別，古班與貝里亞顯然不捨，這位「佛心」班主大讚貝里亞的偉大：「他是獨行俠的傳奇，為我們拿下冠軍是偉大貢獻，他回饋家鄉波多黎各的善舉也是不可多得。」

有NBA佛心班主之稱的古班，在釋出貝里亞之前送上一份260萬美元合約大禮。（twitter截圖）

貝里亞在最後接受訪問時，不捨之情湧上心頭，男兒淚灑當場也是人之常情，「這裏是我在波多黎各的第二個家，是我懷着熱情及及快樂打籃球的地方。」球員常說球隊是另一個家絕非口號，互不相識的球員聚在一起，班主、教練多年來對待貝里亞是始終如一，「還有球迷的歡呼聲，往往令我更享受的球場上的時光，這裏將會一直是最特別的地方。」雖然被球隊釋出，貝里亞仍然不言退，他將投入自由市場，尋求下一個上場的機會。

脫去多年的獨行球衣，貝里亞將會何去何從？（Getty Images）

貝里亞訪問內盡現不捨之情：

"Dallas has been a second home to me... The fans... you guys don't know what it feels like when I go in the game."



JJ Barea starts to tear up talking about his time with the Dallas Mavericks pic.twitter.com/n4iLa9fw7U — NickVanMediaPawn (@NickVanExit) December 10, 2020

去季年齡35+的NBA球員（按圖放大）：

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同場加映，一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）