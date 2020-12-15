【NBA】泰譚稱發育中再高2吋　盤點懷疑「虛報」身高的球員

一般青春期發育，女生都會早在7-12歲開始，而男生比較晚，大多在9-14歲開始，變聲、長高都是每個人必經，只是時間因人而異。 有些男生已經22歲，都已為人父自己卻還在長高，泰譚（Jayson Tatum）真的讓人羨慕、妒忌、恨。

塞爾特人總教練畢史堤芬斯（Brad Stevens）昨日（14日）向傳媒透露，主將泰譚的身高已經達到2.08米，然而司職小前鋒的他，在註冊的時候只是2.03米。以泰譚現時的高度，在場上可以兼任大前鋒，打入內線，但又同時備有小前鋒的控球和進攻手腕。

去季帶領塞爾特人闖入東岸決賽。（Getty Images）

同梯的爵士球星米曹（Donovan Mitchell）也在Twitter上分享這段消息，調侃泰譚：「兄弟為甚麼要這麼說謊？」意指泰譚「報細數」，然而泰譚隨即回應道：「我當時才19歲，這都已經是我在聯盟的第4年，所以我還在長高。」

米曹在Twitter上嘲笑同梯的泰譚騙人。（Getty Images）

「報大定報細」？ 懷疑虛報身高的NBA球星：（按圖放大）

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22歲已得到綠軍頂薪合約

2017年以探花姿態加入塞爾特人，不久就成為球隊的當家球星，上月更達成了一份5年1.95億美元的頂薪合約。雖然年僅22歲，但去季就從15.7分「升級」到全隊最高場均23.6分，甚至籃板、抄截、助攻和封阻的數據都達到生涯新高，更首次入選明星賽。

艾榮（Kyrie Irving）的離開，讓塞爾特人的火力集中泰譚身上，成為球隊第一進攻選擇，出手比前季的13.1次提升到18.9次。第4個球季，泰譚成為了綠軍的王牌，也加速了他的進步，包括改善了自己的三分急停跳射，從上季的32.4%進步至今季的39.9%，所以球隊也不太可能因為身高而改變泰譚的位置和打法。

近年泰譚進步神速，獨挑大樑。（Getty Images）

「報大/細數」只為打到想打的位置

不少NBA球員都會虛報身高，就為了打自己理想位置，不管是「報大數」還是「報細數」都有。其中杜蘭特加入NBA後一直報稱自己只有2.08米，但肉眼看就已經不止，2016年他自己為了調笑基斯保羅（Chris Paul）也曾「自爆」：「他只有1.83米高，而我就有2.10米。」後來又坦言自己有2.13米，大概只是為了不想司職大前鋒。

泰譚笑言自己沒有虛報，只是還在長高。（Getty Images）

12月15日NBA熱身賽戰果：（按圖放大）

12月14日NBA熱身賽戰果：（按圖放大）