【NBA】湖人小將領軍大勝快艇　霍頓德加熱身賽30+成隊史第四人

今日（14日）繼續進行NBA熱身賽，上演一場洛杉磯「打吡」，偏偏湖人將其視作練兵機會，小將面對全員上陣的快艇大勝131：106。 勒邦占士（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）再高掛免戰金牌，讓隊友獨挑大樑，20歲的霍頓德加（Talen Horton-Tucker）不負眾望交出33分和10籃板，占士都忍不住大叫：「Stop it！Stop it！」。

上季有力爭冠的快艇，今季熱身賽卻被湖人打得落花流手，連續兩場被橫掃。上場湖人曾以87：81小勝，其中霍頓德加末節發力，全場轟入19分，成為拉鋸間拿下賽事的功臣。承接上場的氣勢，霍頓德加出場41分鐘，維持在17射11中、三分5射4中的高水準，個人貢獻出33分、10籃板、4助攻和4抄截的全能數據。

占士和戴維斯繼續休養，讓小將上陣。（Getty Images）

反觀，快艇主將尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）均上陣17分鐘，但卻相當手緊，前者只攻入11分、後者取得9分、4助攻；雖然比賽一直處劣勢，但也盡出18人以做練兵之用。

今場霍頓德加交出33分、10籃板、4助攻、4抄截的全能數據。（Getty Images）

湖人全場壓制對手，隊中6人「上雙」，就連被網民狠罵「沒有資格得到冠軍指環」的古斯馬（Kyle Kuzma）都打出25分、6籃板和4助攻的好表現。

湖人過去10個賽季於熱身賽砍下30分以上的球員只有高比（Kobe Bryant）、恩格林（Brandon Ingram）和迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）。然而霍頓德加在第三節已經轟入31分，在他命中一球「Step Back」三分後，場外的占士也特別興奮，起身拉下口罩大叫：「Stop it！Stop it！」。

古斯馬用行動「回敬」網民。（Getty Images）

霍頓德加嶄露頭角

加入NBA的第二年，20歲的霍頓德加今場表現無疑為自己爭取到更多出場機會。2019年6月，湖人用2020年二輪籤和現金向魔術買來第46順位的霍頓德加。身高1.93米，體重235磅，超過7呎1吋的臂展為後衛中最長，手掌長度達9.5美吋，在聯盟中排行第三。ESPN的選秀專家Jonathan Givony也對其驚歎不已，認為他的體格是籃球場上的「異類」之一。

霍頓德加天賦異禀，大手加上長手有絕妙的優勢。（Getty Images）

在發展聯盟中，霍頓德加能做出場均17.9分、6.2籃板和4助攻，命中率約四成。對於這年輕人湖人總教練禾高（Frank Vogel）則認為保能在新秀球季有這樣的表現，是教練團樂見的，也覺得他有一定的潛質。雖然今季湖人繼續劍指總冠軍，找來小加素（Marc Gasol）也續簽戴維斯，但在前輩留隊間培養小將看似是更可以持續的做法，霍頓德加頭角嶄露的確是好事。

教練對他有著期望。（Getty Images）

12月14日NBA熱身賽戰果：（按圖放大）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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同場加映，球星們的另類技能（按圖放大）：