【NBA】獨行俠51分血洗快艇主場　保羅佐治願承擔所有責任

NBA開鑼僅僅一周，今日有球隊創下聯盟紀錄，更是一個尷尬的「黑歷史」。 快艇主場迎戰獨行俠，易邊前卻遭大炒50分，刷新NBA半場分差的紀錄。縱使半場後主隊在「垃圾時間」嘗試收窄差距，最終亦吞下73：124的敗仗。主場遭血洗，快艇主力保羅佐治（Paul Geroge）亦只可以苦苦解釋，也許球隊太享受聖誕節導致今天的尷尬。

73：124，打破了快艇88年來最大敗仗的紀錄，惟更慘不忍睹的是，快艇首兩節只能投入27分下，半場結束落後獨行俠整整50分，也創造了NBA半場分差的紀錄。

這場賽，大概可以這照片解釋：獨行俠攻，快艇以眼神防守。（Getty Images）

尼納特（Kwahi Leonard）缺陣，快艇的得分重任自自然落在保羅佐治身上，奈何這名球星卻沒有單天保至尊能力，並只貢獻15分、三分更是6射0中。反之獨行俠當錫（Luka Doncic）上陣只有26分鐘，已帶來24分進賬。快艇主場狂輸51分，更引來魔術手莊遜揶揄：「在NBA從沒見過這樣的事情，快艇還是在主場啊。」

同場加映，10個今季復出的球星：（按圖放大）

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保羅佐治只貢獻15分、三分更是6射0中。（Getty Images）

寫下NBA歷史上最難堪紀錄，各地球迷也表示震驚，而保羅佐治直言會為這場慘敗負起全責：「我會承擔所有責任，你要知道耶誕節後比賽不好打，我很享受假期，今天比賽來得有些太快；我會把輸球責任攬在身上，我沒有做好準備在今天上場比賽。」話雖如此，保羅佐治也續道：「看來大家昨天都有好好過節，大概是今天表現這麼差的原因吧。」

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