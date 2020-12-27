【NBA】韋斯保克轟大三元吞2連敗　湯馬士拜仁「精彩表演」掀話題

巫師自「大三元機器」韋斯保克（Russell Westbrook）加盟後，進攻火力一直上揚，無奈仍然未能「開齋」。 韋斯保克與比爾（Bradley Beal）的「後場雙槍」今仗面對魔術合轟54分，雙方戰況一度拉鋸，無奈第4節一時鬆懈被魔術打出一波13：2的攻勢，最終巫師以120：130吞下敗仗。

韋斯保克上場在轉投新東家首仗即以貢獻大三元數據，今場迎戰魔術仍能一如以往交出高效表現，與比爾合作無間的他一開始已進入狀態，以組織攻勢為主，助比爾及貝頓斯（Davis Bertans）於三分線進攻得分，首節與魔術以32：32拉成均勢。

巫師的「後場雙槍」韋斯保克與比爾今場合轟54分，可惜仍然未能助球隊「開齋」。（美聯社）

魔術由胡斯域（Nikola Vučević）、富斯（Markelle Fultz）及泰倫斯羅斯（Terrence Ross）的均衡進攻下，先後在中距離跳投得分殺個巫師措手不及。巫師於次節中段開始鬆懈，傳球失誤增多，加上比爾屢次嘗試從三分線起手均不果，半場巫師以59：63稍為落後。

半場休息之後，魔術的富斯從中距離起手，可惜籃球彈框而出，電光火石之間突然衝出一個人的身影，他非常自然地補籃入樽，卻是巫師中鋒湯馬士拜仁（Thomas Bryant），他這次「精彩表演」將2分送給對手。

後備上陣的泰倫斯羅斯今場大爆發，強攻25分。（美聯社）

湯馬士拜仁的入樽動作非常自然。（影片截圖）

在旁目擊過程的韋斯保克無奈將球交給湯馬士拜仁，示意由他開球進攻，心知自己重大失誤的湯馬士拜仁亦垂下頭繼續比賽。

縱然如此，湯馬士拜仁今場表現還是不俗，籃板、中距離跳投、籃底得分、三分球樣樣有，於第3節助巫師以91：92一直緊咬魔術。韋斯保克末節初段個人連取6分助球隊一度領先，無奈在艾朗哥頓（Aaron Gordon）的入樽以及胡斯域的三分球以一輪13：2攻勢開始拋離。比爾與湯馬士拜仁力圖追分，還是不敵隨後連取8分的胡斯域，此子為魔術奠定勝局，最終巫師以120：130落敗。

韋斯保克感到非常無奈。（影片截圖）

魔術眾將攻力平均，尤其胡斯域有好表現，今場交出22分、17籃板的「雙雙」數據。（美聯社）

雖然巫師開季2連敗，可是韋斯保克今場交出15分、15籃板及12助攻的「大三元」數據，令他成為史上首個轉隊後首兩戰攻入「大三元」的球員。同時，繼「大O」奧斯卡羅賓遜（ Oscar Robertson）、盧卡斯（Jerry Lucas）及魔術手莊遜（Magic Johnson）之後，韋斯保克是第4位開季連續兩場做出「大三元」的球員。

今場攻入39分的比爾亦繼摩西斯馬龍（Moses Malone）後，成為巫師隊史中第2位首兩戰均貢獻超過30分的球員。

能夠穩定地每場交出「大三元」也是不容易，韋斯保克再次寫下紀錄。（美聯社）

雖然湯馬士拜仁未有寫下任何紀錄，不過他憑住精彩的「自家入樽」，賽後獲奧尼爾轉發片段，更大讚他「確實有拼盡所有的精神」，令人哭笑不得。

湯馬士拜仁的入樽引來奧尼爾轉發：

Looks like Thomas Bryant is still in the giving spirit 😅😭#Shaqtin pic.twitter.com/HGQgflbhMz — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) December 27, 2020

是日其他賽果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

同場加映，10個今季復出的球星：（按圖放大）

+ 20 + 20 + 20

同場加映，2020年NBA冠軍指環設計細節：（按圖放大）