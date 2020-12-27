【NBA】夏登狀態十足上陣40分鐘仍高效　對手CJ麥哥林亦嘆為觀止

火箭早前曾因傷兵以及球員檢疫，加上夏登（James Harden）違規停賽緣故，一度傳出未有足夠球員與拓荒者一戰。可幸的是夏登如期歸隊，最後湊夠9人作客波特蘭，上演新賽季的首戰。 休賽期至今是非多多的火箭面對拓荒者，在夏登以及活特（Christian Wood）火力全開之下，兩隊拉成均勢進入加時階段，夏登完場前被拓荒者高榮頓（Robert Covington）抄截，失去追平機會，終以126：128不敵對手。

火箭自休賽期至今負面新聞不絕，先是韋斯保克（Russell Westbrook）與夏登先後求去，後來更被外媒爆出「夏登統治」的球隊文化，令外界嘩然。

夏登一連串違反聯盟防疫措施的「脫軌」行為，除了罰款5萬美元外，亦因要完成檢測而缺陣，再加上火箭陣中4人仍接受隔離，另有3人病毒測試呈陽性或未有結果，加上一名球員因傷缺陣，導致火箭新季與雷霆首戰因出賽人數不足8人而延期。

夏登一向喜歡夜蒲，過往不時被拍到派對狂歡。（網上圖片）

夏登喜愛夜蒲，朋友生日派對派錢助慶：（按圖放大）

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即使來到與拓荒者的第二戰，同樣曾傳出上陣人數不足或未能如期上演，幸火箭最終趕及以9人陣容應戰，才迎來這場開季「首戰」。

面對由尼拉特（Damian Lillard）與CJ麥哥林（CJ McCollumn）雙子領軍的拓荒者，夏登首節一反常態，幾乎不由自己出手進攻，反以傳球助攻活特為主，單計此節已交出8助攻，加上博得罰球，令火箭以31：27稍稍領先拓荒者。

拓荒者在尼拉特領軍下勢如破竹。（美聯社）

夏登直至第2節才開始切換至進攻模式。（Getty Images）

經過第一節的熱身後，夏登第二節開始切換至進攻模式，與活特雙雙突破、中距離跳投強攻，力抗內外建功的尼拉特，以68：58領先完上半場。

半場休息後，火箭手感突然減弱，給予拓荒者乘勢追擊的機會，CJ麥哥林開始個人得分表演，連續4記三分球加上切入突破的14分貢獻，配合高榮頓與施蒙斯（Anfernee Simsons）同樣於三分線發炮，一下子力追至84：85。

拓荒者在CJ麥哥林的三分雨之下，搶佔領先優勢。（Getty Images）

雙方鬥至末節的戰況更是激烈，直至完場前40秒仍未有一方奠定勝局，火箭更憑夏登突破上籃追至113：113平手。尼拉特未能以三分球拉開比數，紐傑（Jusuf Nurkic）射失兩記罰球，夏登欲上籃失手，尼拉特絕殺不果。

兩隊進入加時階段，彼此仍然鬥得難分難解，繼續先後命中三分球保持競爭力，法定時間餘下15秒時，夏登先後命中兩記三分球以126：125佔優，豈料今場手感熾熱的CJ麥哥林在最後6.9秒時以三分球還以顏色，拓荒者以128：126反超前。

雙方在法定時間內未能分出勝負，需要進入加時階段。（Getty Images）

CJ麥哥林的一記三分球為拓荒者取回領先優勢，今場他手感熾熱，三分球16投9中，兩分命中率亦逾55%，全場攻入44分。（Getty Images）

CJ麥哥林於加時階段射垮火箭：

眼看時間僅餘1秒，持球在手的夏登切入突破欲傳球予無人防守的PJ德加（PJ Tucker），可惜被高榮頓把球截下來，火箭無望逆轉，最終以126：128憾負。

夏登賽前雖然話題不絕，可是他仍然交出44分、17籃板，新加盟的活特也貢獻31分、13籃板，無奈還是不及合轟76分的尼拉特及CJ麥哥林，未能敲響勝鼓。

夏登今場上陣43分鐘，直至最後加時階段，仍能保持狀態，連續命中兩記三分球一度助球隊領先，可惜最後失誤將勝利送走。（Getty Images）

對於自己的新賽季首戰，夏登評價為「還好」，「今場失誤太多，而且我上陣超過40分鐘，感覺自己的狀態還可以更佳。」夏登的高效表現甚至連對手也嘆為觀止，CJ麥哥林不禁大讚：「先不管夏登於私人時間的行為，可是他真的非常擅長籃球，他真的很厲害！」

由於球隊未有多人輪換，夏登今場上陣超過43分鐘。（Getty Images）

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