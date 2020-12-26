【NBA】杜蘭特、居里的天堂與地獄　勇士慘敗公鹿寫下難堪紀錄

杜蘭特（Kevin Durant）和居里（Stephen Curry）這對勇士時代好兄弟，今天分別經歷了天堂與地獄的對賽。 杜蘭特與K艾榮（Kyrie Irving）聯手轟入66分，助籃網輕取塞爾特人；反觀居里則缺少支援被死守，難以發揮，全隊3分球僅得22％，被公鹿的54％力壓，以99：138慘敗予公鹿，更寫下難堪的聖誕大戰紀錄。

杜蘭特與居里今天命運大不同。傷癒復出的杜蘭特與K艾榮的「7-11組合」合作無間，球隊進攻端保持高效，籃網上半場與塞爾特人拉成均勢。杜蘭特下半場開啟強攻模式，配合祖哈里斯（Joe Harrid）的熾熱外線手感，打出一波11：1攻勢。雖然塞爾特人的泰譚（Jayson Tatum）連取4分止血，不過K艾榮領軍下再以9：0攻勢，為籃網以86：77領先綠軍。

杜蘭特與K艾榮的「7-11組合」攻力驚人，難以阻擋。（Getty Images）

杜蘭特今場貢獻29分、籃板及3助攻。（Getty Images）

10個今季復出的球星：（按圖放大）

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籃網兩大主將以外，後備上陣的拿科特（Caris LeVert）及沙密（Landry Shamet）盡顯板凳深度，先以9：0攻勢阻擋塞爾特人，後再有「7-11組合」打出一波14：2的高潮，最後以123：95血洗主場的綠軍，迎來開季2連勝。

K艾榮今場面對前東家更是火力全開，怒轟37分、6籃板及8助攻。（Getty Images）

無奈，居里則沒這般「順風順水」，K湯臣季前右腳阿基里斯腱撕裂，再度報銷賽季，居里難以獨撐大局，更成為對手重點「招呼」的對象，干擾其三分球命中率。曾以強勁外線見稱的勇士，今場的三分球全隊45投，僅得10中，命中率22.2％，對比公鹿的逾5成的命中率，外線反成最大弱點。

勇士今場在各項數據均被公鹿比下去，尤其是三分球命中率實在低迷。（nba.com截圖）

其實公鹿主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）今場發揮一般，全場14投4中，3次從三分線起手均一球未入，可是他的隊友米杜頓（Kris Middleton）卻早早進入狀態，跳投、突破連番得分，15投10中錄得近67％命中率，8投6中的75％三分球命中率更是射垮勇士。可惜居里則沒有「字母哥」般幸運，被公鹿守死，儘管有三分線出手機會，但全場僅10投2中。

「字母哥」今場表現麻麻，可幸隊友米杜頓及迪雲辛素（Donte DiVincenzo）挺身而出，球隊6人得分上雙，助公鹿大勝。（路透社）

居里獨力難支，今場他的三分球命中率被壓制至20%。（路透社）

在居里被公鹿封死時，僅得新秀「榜眼」韋斯文（James Wiseman）為他分擔，從外線進攻幫忙止血。韋堅斯（Andrew Wiggins）與奧比（Kelly Oubre Jr.）未在狀態，低迷的手感未能從三分線力追得分，最後勇士以99：138慘敗，開季戰績2連敗。

根據統計，勇士於首兩仗已輸掉65分，僅次於1987/88賽季快艇的71分，為史上第2差。今場以39分吞敗的勇士亦寫下聖誕大戰的難堪紀錄，同樣僅次於1960年紐約人以62分之差不敵雪城國民隊，為60年以來慘烈的一仗。

居里被拍下他那無奈的表情。（Twitter）

面對球隊慘敗，居里被攝影機拍到他於第4節於後備席已面無表情，狀甚無奈。對於勇士進攻低迷的困局，居里亦顯得無助：「我不知道如何解決進攻問題，大家只專注做嘗試做到的事情。當自己未能命中時，總會因壓力而無法思考。」

雖然勇士輸得慘烈，不過新加盟的韋斯文表現算是穩定，居里坦言球隊為此調整過：「我們也討論過調整哪些方面，希望大家能夠保持節奏之餘，也令韋斯文發揮得更好。」

新秀韋斯文表現穩定，今場交出18分、8籃板，三分球命中率達75%。（instagram截圖）

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