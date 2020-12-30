【NBA】公鹿29球三分撲滅熱火　47分大勝字母哥無功勞？

今日（30日）NBA再創下紀錄！ 公鹿在對上熱火的一仗中，全隊射入29球三分，改寫NBA單場最多三分入球的27球紀錄；全隊13人上場，12人均射入三分，獨缺「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。

熱火主將畢拿（Jimmy Butler）缺陣，正中公鹿下懷，2分鐘就打出12：0開局，其中盧比斯（Brook Lopez）手感不俗，隨後隊友們上力，在5分鐘內10射9中拿下25分；公鹿單節就「終結」比賽，25射17中，三分12射9中，轟入46分。

Jrue Holiday今日射入6球三分。（Getty Images）

面對公鹿的虐殺，熱火無力抵擋，希路（Tyler Herro）和羅賓遜（Duncan Robinson）追分卻仍落後公鹿20分，更打出5次失誤。

第二節，後備入替就連中4球三分，分差一度拉開至30多分，上半場就以16球三分打破隊史紀錄。火力延續至下半場，公鹿在進入末節前已經領先40分，福布斯（Bryn Forbes）最後連中兩球三分寫下單場29球三分的紀錄，球隊更以144：97大勝熱火。

畢拿今未有上陣，熱火慘敗。（Getty Images）

米道頓交出25分。（Getty Images）

雖然公鹿今日打出驚人的數據和勝仗，但主將「字母哥」卻不在狀態，上場24分鐘只得9分、6籃板和6助攻，三分球2射0中。但米杜頓（Khris Middleton）和賀里迪（Jrue Holiday）則分別貢獻25分、4籃板、5助攻和24分、7籃板，更入6球三分。

雖然球隊大勝，但字母哥表現平平。（Getty Images）

籃球世界大風向：三分球

公鹿就在這一場打破了火箭在2019年4月7日對上太陽時射入的27球三分。但要數到聯盟的三分「達人」必然非居里莫屬，但三分紀錄的領域中，尚有多項是居里仍未到達到的高度。

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

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