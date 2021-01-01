【籃球熱話】哈林籃球隊最「小」球員　侏儒控衛以生命影響生命

評價球員戰力的時候常常會用到「輸身高、輸身型」，但身高不足也不全然會輸，因為決心可以搭夠。 Mani Love，身高1.35米，美國著名花式籃球哈林隊（Harlem Globetrotters）的一員，單憑「小小」身軀吒咤了美國街場。

外號Mani Love，原名Jahmani Swanson，今年35歲，但身高卻只有1.35米，因為他是一位患有軟骨發育不全症（或稱侏儒症）的球員。在美國紐約這個每分每秒都是競爭的地方，沒有人會因為出身或困難可憐你，「Win Or Go Home？」就這麼簡單。Mani Love深明這個道理，所以從來都沒有因為疾病和身高而自信心低落，也沒有要求對手手下留情，更沒有放棄籃球。

1.35米的身高變成了他的優勢。（Mani Love Instagram）

患有軟骨發育不全症的人是因為天生基因出現缺陷，引致骨骼發育不良，身材會極度矮小，男性患者通常只會長到1.31米高，女性則只有1.24米高；另外，患者的脊椎會扭曲，腹部前凸，手指腳趾略短，但智力與普通人一樣，只是身型上的缺陷。

花式運球、速度和靈活度是Mani Love的「殺手鐧」。（Mani Love Instagram）

他是哈林籃球隊中最「小」的球員。（Mani Love Instagram）

從小因身型問題受盡白眼和嘲笑，甚至是欺凌，靜下來也會懷疑過自己是否該繼續打球，Mani Love往往會在這個時候到球場找答案。然而，他慢慢發現，身高未必是缺陷，更可能是必殺優勢。

作為世界上已知最矮小的職業街頭籃球員，Mani Love下苦功雕塑自己的運球能力，憑身高「優勢」的低重心和籃球結合，行雲流水是對他運球最切合的形容，幾乎沒有人能成功偷走他手上的球。Mani Love曾走遍美國東西岸參加表演賽和試訓，也參加侏儒職業籃球隊的主力，挑戰正常成年人身高的對手並拿下三連冠。

但對面普通身高的對手仍然自信滿滿。（Mani Love Instagram）

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雖然不少人仍小看Mani Love，但他用速度、運球和強大的得分能力一次又一次將對手玩弄於股掌之中，單單防守持球的他就已經暈頭轉向，實力終得到肯定，獲哈林籃球隊和美國最強街頭籃球隊Court Kingz的賞識，加入著名街頭籃球隊，更出演世界巡迴，用身體去告訴世界缺陷、身高都不是放棄的原因。

用自己的例子告訴侏儒症患者，就算身有不可逆轉的限制也可以做自己。（Mani Love Instagram）

1.35米也能享受入樽的樂趣，你我又有何藉口放棄？（Mani Love Instagram）

天賦不足、疾病、不夠強⋯⋯放棄可以有千萬藉口，不過只會為了讓自己離開得更心安理得，不過Mani Love沒有選一條容易的路，反而決意去證明一切。他覺得自己就是最好的教材，告訴孩子追逐夢想需要勇氣發掘潛力，同時讓世界對先天限制改觀，侏儒症患者同籃球其實並不遙遠，讓他們重拾信心。

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