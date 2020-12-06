【籃球熱話】一生從未打入NBA　高中球衣拍賣創最高紀錄唯他一人

NBA球員們的高中時期球衣，總在拍賣會上備受關注。在此之前，剛贏得生涯第4枚冠軍指環以及FMVP的勒邦占士（LeBron James）在聖文森聖瑪麗高中時期的球衣，曾以187500美元（約146萬港元）成交價創下高中籃球球衣的紀錄。 遺憾的是，他的紀錄剛被一位從未打入NBA的高中籃球員打破，那就是與占士交情非淺的美國第44任總統奧巴馬。

過往聯盟未將選秀年齡門檻提高至19歲時，高中籃球舞台成為選秀的搖籃，當中出現不少如摩西斯馬龍（Moses Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant）、勒邦占士（LeBron James）等天才高中生球員。

如此一來，這些球員在高中畢業後直接參加選秀進入NBA，他們的高中球衣隨住名氣、於聯盟的年數水漲船高，占士便是當中的表表者。

占士早前以35歲之齡捧起生涯第4個總冠軍及FMVP。（Getty Images）

美媒評價過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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占士從高中畢業直接參加2003年選秀，並以狀元之姿加盟騎士，開始他的NBA之路。占士的職業生涯充滿話題，從被批評「抱團奪冠」至今以35歲之齡再奪總冠軍及FMVP，不老實力及表現毋庸置疑。

自從占士打出名堂後，他的各類商品小至初期球員卡，甚至球衣拍賣也甚有市場，其中他在高中時期的球衣，曾於去年以187500美元（約146萬港元）成交，刷新高中籃球球衣紀錄。

占士高中時期為聖文森聖瑪麗高中校隊。（網上圖片）

這件曾經與占士一同登上2002年《Sports Illustrated》雜誌封面的高中球衣，去年以約146萬港元成交。（網上圖片）

無奈占士保持的這項紀錄僅保持一年，早前即被一位從未打入NBA的高中籃球員、前美國總統奧巴馬打破。

眾所周知，奧巴馬是公牛忠實籃球迷，在他入主白宮時，不時邀請籃球名將舉辦活動，他更曾經即席表演身手。

奧巴馬自小喜歡籃球，更是公牛忠實球迷。（Getty Images）

奧巴馬從10歲獲得人生第一個籃球後，他便愛不釋手。在任職總統期間，他曾將白宮的網球場改為籃球場，更在復活節紀念活動中大顯身手。（Getty Images）

奧巴馬與籃球解不開的緣份（按圖放大）：

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奧巴馬從小熱愛籃球，在他就讀畔納荷學校（Punahou School）也有參加籃球校隊。這件他於1979年拿下夏威夷州冠軍時，所穿的23號白色球衣早前於朱利安拍賣會（Julien's Auctions）上以192000美元（約150萬港元）成交，刷新由占士保持高中生球衣世界拍賣紀錄。未知占士得知自己的紀錄被「老友記」前美國總統奧巴馬打破，有何反應呢？

奧巴馬在高中時期身穿23號球衣，當時米高佐敦也未開始其職業籃球生涯。（twitter截圖）

球衣背面看出曾穿著的痕跡。（Twitter截圖）

同場加映，NBA史上第一、二位最多球員使用的號碼（按圖放大）：

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同場加映，僅此一人用過的冷門號碼（按圖放大）：