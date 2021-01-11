【NBA】半場未夠二人被逐　「表弟」吉辛斯與舊東家湖人爆衝突

NBA戰役向來緊湊刺激，惟未到半場就有2人被逐則少之又少。火箭今日主場迎戰湖人的上半場成為焦點，而新成員「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）首節就和對方馬基夫莫里斯（Markieff Morris）發生衝突，後者先被逐出場。然而第二節不到1分鐘，「表弟」防守時打到勒邦占士（LeBron James）的臉，被判二級惡意犯規，同樣遭驅逐。

火箭迎戰湖人賽前，主隊教練斯拉斯直言為面對衛冕冠軍的各大陣容，吉辛斯很大機會正選上陣以加強內線抗力；未知今日過後，斯拉斯有否後悔。

吉辛斯（DeMarcus Cousins）首節就和對方馬基夫莫里斯（Markieff Morris）發生衝突。（美聯社）

賽事首節剩下2分鐘多，吉辛斯就與對手發生衝突。他看到對手馬基夫莫里斯把隊友撞開，惱羞成怒下以同一方式還擊，該湖人球員氣得衝前推撞並理論。雙方球員趕緊分開兩人，結果雙雙被罰一次技術犯規，惟馬基夫莫里斯的推撞再記一次一級惡意犯規，因此被驅逐出場。

吉辛斯與馬基夫莫里斯的衝突：

還以為火藥味或會漸漸吹散，衝突後沒隔多久的第二節，吉辛斯在勒邦占士準備上籃時以手臂直接擊打對手臉部，結果該名火箭中鋒被判二級惡意犯規，也被驅逐出場。勒邦占士其後返回後備席時不時摸着被擊中位置，顯然吉辛斯落手的力量一點也不輕。

「表弟」防守時打到勒邦占士（LeBron James）的臉，被判二級惡意犯規，同樣遭驅逐。（美聯社）

最終湖人5名球員得分上雙，並以120：102勝出。當中安東尼戴維斯（Anthony Davis）得到全隊最高27分，湖人開季客場戰績為5戰未嘗敗績。

NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：