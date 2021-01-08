【NBA】馬刺雙槍三分雨力挫湖人　基爾AD親密接觸結果如何？

湖人雙星占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）今仗面對馬刺，雖然合力交出50分，可是初段湖人自亂陣腳，被外投手感較佳的馬刺搶佔先機。湖人後來力追不果，最終以109：118不敵馬刺，4連勝戰績「斷纜」。

湖人開局完全未在狀態，安東尼戴維斯、古斯馬（Kyle Kuzma）及舒路達（Dennis Schroder）明顯投籃手感不佳，頻頻「打鐵」。反觀馬刺憑迪洛桑（DeMar DeRozan）及艾德列治（LaMarcus Aldridge）內外夾攻，打出一波12：2攻勢，殺湖人一個措手不及。

舒路達今場手感明顯欠佳，兩分僅11投3中、三分球更是一球不入。（美聯社）

迪洛桑（右）今場表現進取，單是上半場攻入14分。（Getty Images）

幸好湖人在首節中段由剛結束隔離復出的「禿曼巴」卡路素（Alex Caruso）挺身而出，一上場即連續命中兩記三分球，助湖人追至26：34完第一節。馬刺連帶第一節的氣勢，於第二節依然三分球火力未減，單計上半場已錄得三分球18投11中，逾六成的命中率，加上艾德列治與迪洛桑合轟30分，以65：56領先湖人。

復出的卡路素（左）今場依舊積極，他於第二節屢屢命中三分球，為湖人暫時止血。（Getty Images）

湖人直到下半場才如夢初醒，由占士與安東尼戴維斯內外開弓發起一連串反攻，力圖收復失地，一度追平至89：89。無奈馬刺大心臟迪洛桑再次跳投得手穩住局勢，以91：89稍稍領先完第三節。以為湖人一如以往乘勢於末節扭轉形勢，可惜今場未有上演這份劇本，湖人又再「熄火」，馬刺再次擴大比數至114：100的14分之差，後來占士也開始疲累，外投、罰球失準，亦出現失誤，最後湖人放棄挽回劣勢，以109：118負於馬刺。

安東尼戴維斯展現他那禁區的統治能力。（Getty Images）

薑還是越老越辣，在湖人於第三節陷入困境時，占士堅定地挺身而出，可惜未能將氣勢維持到最後一刻。（Getty Images）

艾德列治（後）今仗表現突出，貢獻28分、5籃板、3助攻，命中率超過6成，三分球命中率亦達42.9%。（路透社）

不得不提今場對賽上半場出現一段小插曲，安東尼戴維斯一次切入上籃時，整個人撞至正防守他的基爾（Rudy Gay），二人雙雙倒地，安東尼戴維斯更躺進基爾懷內。整個畫面本來充滿愛與和平，可是基爾隨即對安東尼戴維斯施展「鎖喉功」，球場頓時變成MMA格鬥籠，非常惹笑。以為二人會大打出手，其實雙方事後面帶微笑，站起來拍拍對方便沒事，果然是愛啊！

基爾與安東尼戴維斯搞笑鎖喉式：

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