【NBA人物】波爾大哥小弟的壓力和助力　與生俱來傳球型控衛視野

昔日有孔融讓梨，今日波爾兄弟不讓「波」，在黃蜂對上塘鵝一戰上，三弟小波爾（Lamelo Ball）完勝大哥波爾（Lonzo Ball），打出「準三雙」協黃蜂以118：110擊敗哥哥。

雖然送出3連敗，同時收獲2連勝，但黃蜂開局不順，被塘鵝狂轟38分，命中率更幾乎達7成；黃蜂在第三節發力，三分火力旺盛，14射9中逐步收復失地。但到了最關鍵的末節塘鵝卻突然熄火，被對手打出11：2的致勝攻勢，以118：110拿下勝利。

兩兄弟NBA首場對決。（AP）

除了有希活（Gordan Hayward）攻入全隊最高26分外，三弟小波爾交出「 準三雙」的12分、11籃板和9助攻；相比起弟弟，波爾的表現就比較失色，三分球7射1中，只得到5分、2籃板和3助攻。同樣司職控球後衛，都是打法以傳球見長的球員，但從在NBA第一場正面交鋒的表現中，三弟明顯略勝。

在哥哥面前大射三分，小波爾也顯得相當滿足。（AP）

波爾兄弟「多得」這個「老豆」

連同二弟LiAngelo Ball，三兄弟的籃球路都備愛父親老波爾（LaVar Ball）的「影響」和干涉，本來有機會三人同在NBA相遇，但季初二弟活塞釋出，只剩大哥和三弟。先講大哥，波爾曾是UCLA的當家控衛，身高6呎6吋，2017年以榜眼之姿加入湖人，兩季上陣99場錄得場均10分、6.2籃板和6.4助攻，隨後轉投塘鵝上陣71場，得分提升至場均12分，籃板增長至6.7個。

古有孔融讓梨，現在波爾兄弟不讓球。（AP）

曾在高中領軍35勝不敗，排名全美第一，卻被父親的一言一句「害死」。就因為老波爾不斷放話自己兒子比誰還要強，一場NBA未打，波爾就成了眾矢之的和嘲笑的對象。作為一個低調傳球為先的控衛，波爾比起一人單打更需要的是隊友的配合；雖然波爾沒有最快的腳步、最準的三分也不是最好身形，但穩定的做一個 交出妙傳的控衛還是有一定市場。

同樣打法和位置，你更看好哥哥還是弟弟？（AP）

波爾兩兄弟射姿一覽：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

同樣位置打法的三弟 嶄露頭角

轉眼四年，連最小的三弟都加入NBA，對波爾或者又是一種壓力，也可能是一種比較的助力，畢竟在同一個聯盟中兩兄弟總逃不過比較的傷害，第一場就被弟弟的數據「完爆」也算是今季第一個震撼教育。

小波爾的實力在季初已被不少人肯定。（AP）

然而三弟小波爾自然也是在焦點下加入NBA，曾在高中寫下單場個人92分的紀錄，雖然沒有打過NCAA卻高中退學後挑戰立陶宛聯賽，18歲又到了澳洲聯賽（NBL）效力伊拉瓦拉老鷹隊，也是NBL中「Next Star Program」一員。

雖然外圍不穩定，但殺入籃下就可以補足得分能力。（AP）

絕妙的傳球視野是今季初就已經表現淋漓的特質，然而外圍準繩卻是仍待加強的一點，但殺入內線後的靈活「歐洲步」和拉杆上籃確是小波爾補足得分的殺手鐧。在賽季的進行中，作為傳球型控衛，小波爾和隊友的磨合和默契都更進一步，讓人期待接下來的造化。

同場加映，細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：