【NBA】76人出術硬湊8人名單　塞爾特人疑現群組爆發「累街坊」

NBA今季不再用泡泡隔離，回到各隊主場進行賽事，但美國疫情仍相當嚴峻之下，賽季第二天就再次出現感染和隔離的個案，讓火箭一度湊不滿8人對戰雷霆，如今疫情更已經蔓延至76人和塞爾特人兩隊之中。

薛夫居里（Seth Curry）確診後，追蹤緊密接觸者，一口氣就列出他效力的76人隊中7個隊友，這樣76人就湊不夠8人出戰的下限人數。

當以為今 日（10日）對金塊的比賽需要延期時，保羅列特（Paul Reed）和丹尼格連（Danny Green）都被評為可以出賽，加上強行將未可上陣的傷兵史葛（Mike Scott）從十字軍中剔除，用上如此不尋常的方式總算湊滿8人。可是由於施蒙斯（Ben Simmons）受傷，76人陣中的主將幾乎都無法出戰。

76人名義上湊齊8人開波，實際上仍只得7人應戰。（Getty Images）

雖然比賽順利進行，76人新星麥斯（Tyrese Maxey）大爆發個人狂轟39分，但仍無阻金塊以115：103將殘缺的76人擊敗。

穩打穩紮的金塊在第二節中後段拉開比數，主將祖傑（ Nikola Jokic）交出15分、12助攻和9籃板的準「三雙」數據，而隊中15人全部都有上陣，善用所有人腳，只有波特（Michael Porter Jr.）持續沒有上陣。

有NBA知名記者指出泰譚經已確診。（Getty Images）

76人塞爾特人齊成重災區

比起金塊，更「勢不可擋」的必然是疫情，因為除了76人外，塞爾特人也成為另一災區。

昨日（9日）在主場擊敗巫師一仗，塞爾特人已有三人因曾接觸患者被隔離，另有羅拔威廉斯（Robert Williams III）確診。最新消息指出，泰譚（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）都要隔離，並將會缺席接下來的8場賽事，令塞爾特人很大機會對熱火一戰將只能以8人應戰。有NBA知名記者更指出，泰譚經已確診。

比爾（Bradley Beal）砍下41分後和泰譚擁抱，因此被列為密切接觸者。（Getty Images）

NBA各隊疫情一發不可收拾，因為在頻密的賽期之中，只要一支球隊中招，對手一樣受害 ，病毒傳播威力倍增。

塞爾特人成重災區，對手巫師也自然牽連在內，其中與泰譚私交甚篤的比爾（Bradley Beal）也被列入密切接觸者名單，今天須缺席對熱火一戰，以免傳播鏈再擴大。病毒傳染力強勁，一人染疫，全隊遭殃，目前已在多隊中散播。

如今76人和塞爾特人都已經幾乎淪陷，下一站會不會就是巫師？（Getty Images）

曾確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

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