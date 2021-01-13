籃鞋癡｜新年版米白帆布Air Jordan V Low　鞋後跟「廿三」最搶眼

農曆新年即將來臨，不少品牌亦藉着這個中國節日推出新年系列。在Nike今年推出的「Chinese New Year」系列中，「Jordan Brand」亦有新作登場，包括熱門球鞋Air Jordan V Low的帆布款式。

以民俗活動「廟會」為設計靈感，Nike是次在新年系列把「中國結」、「百家衣」這般帶有新年特色的圖騰及「爆竹辭舊」、「春暖花開」、「牛年祥瑞」等象徵迎接新年的元素融入其中。同一時間，Jordan Brand亦推出幾款融入刺繡、流蘇以及盤扣設計元素的球鞋，包括3對的Air Jordan鞋款也擺單調的大紅大紫配搭。

Air Jordan V Low（左）及Air Jordan XXXV同樣搭配可撕鞋面。（Nike）

當中Air Jordan V Low最新配色的「Chinese New Year」看似與熱門的紅白配色無別，但只要近觀一看便會洞悉鞋身用上了米白色帆布。惟帆布卻暗藏玄機，只要把鞋面布料移除就能露出底層的爆竹包裝紙圖案。紅色Jumpman圖案印在鞋舌，鞋後跟除了續Jumpman標誌，米高佐敦的「23」號碼更以中文的「廿三」呈現，非常特別。

Air Jordan V Low，米高佐敦的「23」號碼更以中文的「廿三」呈現，非常特別（Nike）

此外Air Jordan XXXV新年鞋款同樣以傳統鞭炮概念搭配可撕鞋面，好讓鞋迷在紅、黑色調上添加創意。適逢牛年來臨，Air Jordan I Low OG則注入更多牛年元素，黑、紅布面的鞋面上配上牛年祥瑞特色的刺繡圖案，然而添上可拆卸的金色流蘇，此鞋傳統韻味極重。

Air Jordan I Low OG（Nike）

「Chinese New Year」系列其他產品：

重溫Air Jordan的經典（按圖放大）：