籃鞋癡｜女生專利？　8對易襯低調粉紅戰靴　「BLACKPINK」一樣得

當藍色再不一定是男生的專屬顏色,粉紅色也不僅是女性化的象徵;近年籃球鞋不斷出現粉色系配搭,彪形大漢腳踏粉色球鞋再不是新鮮事。 以下嚴選8款籃球鞋,不用做出華麗的動作就已經可以吸引到眾人的目光。

1. 低調粉系列

想穿粉色卻不愛太Over、「搶眼」的球員終於「有得揀」,Nike推出不少以粉紅作配色的鞋款,大多為黑粉配色,耐穿耐用。

Why Not Zer0.3 SE

韋斯保克(Russell Westbrook)簽名鞋款第三代的Special Edition,拿走鞋面中間的固定帶,調低了鞋身和鞋舌的高度,重量僅344克,是眾鞋中最輕的一款。承上一代的設計,和其他鞋款的分別在於氣墊方面的切割,讓受力更平均,具體一點就是前掌和後跟落地的觸感不同,就像分開了兩塊,在加速時能有更強的推進感。

Why Not Zer0.3 SE以白色為主,由紫和螢光粉紅作為點綴。(網上圖片)

顏色方面,白色為主,襯以螢光粉紅和紫色,不算「難Carry」,即使是男生能輕鬆接受的配色。整雙鞋最出眾的可能是鞋外側粗身的「Flywire」,不單加強穩定性,也是白色鞋頭中最亮眼的一點。

Nike Lebron Soldier 14 Kay Yow

Nike Lebron Soldier 14 Kay Yow。(網上圖片)

Kay Yow配色和LeBron鞋款的反差感

2009 年Nike 和乳癌防治基金會 「Kay Yow Cancer Fund」合作,在不同鞋款上推出以 「Kay Yow」為名的配色,以粉紅色呈現了核心理念,並以此紀念1975年至2009年北卡羅萊納州女子籃球隊傳奇主教練 Sandra Kay Yow。其中LeBron的Soldier系列就每年都會推出Kay Yow配色的鞋款之一。在重量級鞋款的Lebron系列出現「Kay Yow」配色的粉紅,有一定的反差感;在黑色主色上,配以亮粉色作鞋舌和鞋內的主調,低調中帶有一個「搶眼」的點。

Nike Zoom Rize 2 Kay Yow EP

同樣以黑色為主調的Zoom Rize 2,比起LeBron就有更多粉色出現在鞋上,從鞋帶、氣墊、鞋底邊、內襯甚至是鞋身的Nike「剔」外圍。配置上,繼續沿用第一代全掌的Phylon泡沫中底和前掌的大面積Zoom Air氣墊,而多個切槽就迎合跑動時的屈曲,鞋身簡約地使用工程網面,足弓則使用TPU加強抗扭。

Nike Zoom Rize 2 Kay Yow EP(網上圖片)

2. 高調粉系列

既然上場又何懼眾人的目光?再有型的動作和入球,有一雙高調的粉紅鞋就有加乘、更亮眼,以下就有一些以粉紅為主色調的鞋款。

Nike Freak 2 EP Bright Crimson

雖然這款Freak2不是大範圍的使用粉紅色系,但粉紅配橙的漸變色也一樣吸睛,而白色的鞋邊就中和了鞋面的顏色。

Freak2 的外底採用了橡膠質地,耐磨且不太沾黏沙塵。對於不同方位的腳步動作,如加速後急停、橫移等的抓地力都相當出色。另外,Injected Phylon的中底軟硬適中,直接影響「First Step」的速度和落地的回應。

Nike Kyrie 7 Active Fuchsia

Kyrie 7 的前掌內外側各有兩片TPU,取代了原有的魔術貼設計,並且一直延伸到中底布,提升包裹性與支撐性;網狀外底纹路並加強抓地力,網紋鞋面則讓鞋身變輕。

顏色方面,Kyrie 7 Active Fuchsia的配色以暗粉紫和粉紅色為主,綠橙色的波紋,加上螢光色TPU,雖然顏色各自都相當亮,但搭配在一起仍協調。比起其他粉紅鞋,Kyrie 7 多一份童趣。

Nike KD13 Aunt Pearl

雙層Zoom Air,前腳掌起跳及落地都有足夠的緩震,氣墊更靠近腳掌,緩震反饋明顯,和KD12一樣,中底的回彈力和足感都是中上的級數;選用耐磨性極高的XDR材料,加上圓孔形紋路,急停及變速時的抓地力也不錯。

顏色方面,杜蘭特(Kevin Durant)自KD 4上引入「Aunt Pearl」 配色,以此紀念死於肺癌的Aunt Pearl。鞋款主要採用粉紅色為主色,採用藍色覆蓋層,側面採用大型彩虹色Nike Swoosh,再配以大理石紋外底,想必這樣粉嫩的「Baby Pink」會是場上最引人注目的一雙鞋。

Adidas Pro Boost Low

Adidas Pro Boost Low的中底結合Adidas兩大科技:Lightstrike 與 Boost,以前者限制Boost容易變形的特性,加上 TPU 外層包覆,提高 Boost 的密度降低受力時的形變。

鞋身主調為粉紅,配以米白色的Boost和米黃色鞋底;鞋舌和鞋跟上印有花卉、骷髏骨等圖案,也有一點童趣,看似是以亡靈節為主題。

Adidas Pro Boost Low。(網上圖片)

New Balance OMN1S No Emotions Are Emotions

New Balance與芝加哥街頭品牌 Joe Freshgoos合作,運用粉紅色系與無表情符號,同時印上「Don't Be Mad」字樣, 主題代表用行動代表說話的人,透過行動來發聲,與尼納特(Kawhi Leonard)個人氣質相符。

鞋身充滿沒有表情的符號,粉紅色漸變配上黑色鞋舌,和中間的「No Emotions」帶,的確能帶出球員的個人風格。