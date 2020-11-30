籃鞋癡｜女生專利？　8對易襯低調粉紅戰靴　「BLACKPINK」一樣得

當藍色再不一定是男生的專屬顏色，粉紅色也不僅是女性化的象徵；近年籃球鞋不斷出現粉色系配搭，彪形大漢腳踏粉色球鞋再不是新鮮事。 以下嚴選8款籃球鞋，不用做出華麗的動作就已經可以吸引到眾人的目光。

1. 低調粉系列

想穿粉色卻不愛太Over、「搶眼」的球員終於「有得揀」，Nike推出不少以粉紅作配色的鞋款，大多為黑粉配色，耐穿耐用。

Why Not Zer0.3 SE

韋斯保克（Russell Westbrook）簽名鞋款第三代的Special Edition，拿走鞋面中間的固定帶，調低了鞋身和鞋舌的高度，重量僅344克，是眾鞋中最輕的一款。承上一代的設計，和其他鞋款的分別在於氣墊方面的切割，讓受力更平均，具體一點就是前掌和後跟落地的觸感不同，就像分開了兩塊，在加速時能有更強的推進感。

Why Not Zer0.3 SE以白色為主，由紫和螢光粉紅作為點綴。（網上圖片）

顏色方面，白色為主，襯以螢光粉紅和紫色，不算「難Carry」，即使是男生能輕鬆接受的配色。整雙鞋最出眾的可能是鞋外側粗身的「Flywire」，不單加強穩定性，也是白色鞋頭中最亮眼的一點。

Nike Lebron Soldier 14 Kay Yow

Nike Lebron Soldier 14 Kay Yow。（網上圖片）

Kay Yow配色和LeBron鞋款的反差感

2009 年Nike 和乳癌防治基金會 「Kay Yow Cancer Fund」合作，在不同鞋款上推出以 「Kay Yow」為名的配色，以粉紅色呈現了核心理念，並以此紀念1975年至2009年北卡羅萊納州女子籃球隊傳奇主教練 Sandra Kay Yow。其中LeBron的Soldier系列就每年都會推出Kay Yow配色的鞋款之一。在重量級鞋款的Lebron系列出現「Kay Yow」配色的粉紅，有一定的反差感；在黑色主色上，配以亮粉色作鞋舌和鞋內的主調，低調中帶有一個「搶眼」的點。

Nike Zoom Rize 2 Kay Yow EP

同樣以黑色為主調的Zoom Rize 2，比起LeBron就有更多粉色出現在鞋上，從鞋帶、氣墊、鞋底邊、內襯甚至是鞋身的Nike「剔」外圍。配置上，繼續沿用第一代全掌的Phylon泡沫中底和前掌的大面積Zoom Air氣墊，而多個切槽就迎合跑動時的屈曲，鞋身簡約地使用工程網面，足弓則使用TPU加強抗扭。

Nike Zoom Rize 2 Kay Yow EP（網上圖片）

2. 高調粉系列

既然上場又何懼眾人的目光？再有型的動作和入球，有一雙高調的粉紅鞋就有加乘、更亮眼，以下就有一些以粉紅為主色調的鞋款。

Nike Freak 2 EP Bright Crimson

雖然這款Freak2不是大範圍的使用粉紅色系，但粉紅配橙的漸變色也一樣吸睛，而白色的鞋邊就中和了鞋面的顏色。

Freak2 的外底採用了橡膠質地，耐磨且不太沾黏沙塵。對於不同方位的腳步動作，如加速後急停、橫移等的抓地力都相當出色。另外，Injected Phylon的中底軟硬適中，直接影響「First Step」的速度和落地的回應。

Nike Kyrie 7 Active Fuchsia

Kyrie 7 的前掌內外側各有兩片TPU，取代了原有的魔術貼設計，並且一直延伸到中底布，提升包裹性與支撐性；網狀外底纹路並加強抓地力，網紋鞋面則讓鞋身變輕。

顏色方面，Kyrie 7 Active Fuchsia的配色以暗粉紫和粉紅色為主，綠橙色的波紋，加上螢光色TPU，雖然顏色各自都相當亮，但搭配在一起仍協調。比起其他粉紅鞋，Kyrie 7 多一份童趣。

Nike KD13 Aunt Pearl

雙層Zoom Air，前腳掌起跳及落地都有足夠的緩震，氣墊更靠近腳掌，緩震反饋明顯，和KD12一樣，中底的回彈力和足感都是中上的級數；選用耐磨性極高的XDR材料，加上圓孔形紋路，急停及變速時的抓地力也不錯。

顏色方面，杜蘭特（Kevin Durant）自KD 4上引入「Aunt Pearl」 配色，以此紀念死於肺癌的Aunt Pearl。鞋款主要採用粉紅色為主色，採用藍色覆蓋層，側面採用大型彩虹色Nike Swoosh，再配以大理石紋外底，想必這樣粉嫩的「Baby Pink」會是場上最引人注目的一雙鞋。

Adidas Pro Boost Low

Adidas Pro Boost Low的中底結合Adidas兩大科技：Lightstrike 與 Boost，以前者限制Boost容易變形的特性，加上 TPU 外層包覆，提高 Boost 的密度降低受力時的形變。

鞋身主調為粉紅，配以米白色的Boost和米黃色鞋底；鞋舌和鞋跟上印有花卉、骷髏骨等圖案，也有一點童趣，看似是以亡靈節為主題。

Adidas Pro Boost Low。（網上圖片）

New Balance OMN1S No Emotions Are Emotions

New Balance與芝加哥街頭品牌 Joe Freshgoos合作，運用粉紅色系與無表情符號，同時印上「Don't Be Mad」字樣， 主題代表用行動代表說話的人，透過行動來發聲，與尼納特（Kawhi Leonard）個人氣質相符。

鞋身充滿沒有表情的符號，粉紅色漸變配上黑色鞋舌，和中間的「No Emotions」帶，的確能帶出球員的個人風格。