【籃鞋癡】被禁打籃球的一年　盤點2020年滄海遺珠籃球鞋

2020年，疫情來襲仿佛是大家生命中消失的一年。 我們戴上口罩，同時脫下了球鞋，也將球衣放到衣櫃的深深處。的確，在「封框」、沒有籃球的日子中，甚麼裝備都是浮雲。在踏入2021年前，回顧盤點那些未被關注的籃球鞋滄海遺珠。

湖人傳奇高比拜仁在2020年初因直升機失事而意外離世，促使Kobe5的關注度急升，即使是在沒有球打的日子，Kobe 5的搶購仍然熱烈，相反其他系列的鞋款就「生不逢時」。

Nike Air Zoom BB NXT

Nike Air Zoom BB NXT。 （楊宇翹攝）

今年暑假推出的一雙為奧運打造的團隊鞋款Nike Air Zoom BB NXT，無奈之下奧運延後，但鞋款就先推出。BB NXT其中的賣點就是「React X 3 ＋（Zoom X 2）」，也就是將Nike最「拿手」的中底多層疊加的「厚切」觸感。

就像2008年奧運，Nike的 Hyperdunk系列登場成為往後10年「Team Shoe」的首選，然而BB NXT就是「接棒」的鞋款之一。作為一雙中偏低筒的籃球鞋，設計師希望在這位置不再分明的籃球世代中，有一雙適用於場上所有位置打法和需求的球鞋。

其中「React X 3 ＋（Zoom X 2）」也代表了鞋款主要表現的就是中底的回饋、回彈和足感，屬於比較厚身和「離地」的設計。當然，若球員習慣偏柔軟足感的球鞋或對足弓承托力有要求，這款就能切合需要；但3.8厘米厚底也變相重心較高，習慣貼地感的球員就未必適合，在切入轉向的瞬間會相對容易失重心。

但針沒有兩頭利，這就是柔軟足感的代價，存在一定的保護性和腳感又不失靈活度的中低筒鞋款，已經算是平衡各方面的中間點。

Nike Kyrie 7

Nike Kyrie 7。（楊宇翹攝）

艾榮（Kyrie Irving）的全知之眼，能不能預知我們甚麼時候可以打球？

2020年尾推出的Kyrie 7想必很多籃球人就買了也無用武之地，一如以往的中筒設計，在腳踝和後跟位置填塞得相當厚實，加強鞋款的包覆性和對阿基里斯腱保護。另外，鞋底的360度網紋提高抓地力，在切入時的控制力也更好，原理在於增加鞋子和地面的摩擦面積，甚至延伸到鞋側。

比起前幾代，Kyrie7因為減去鞋面色塊而減走不必要的重量，可說是一雙適合速度球員的戰靴，加上這鞋款覆蓋全尺碼，小腳女生也可以入手。

Kyrie7更多細節：（按圖放大）

+ 16 + 16 + 16

Nike KD 13

KD13。（張倩儀攝）

KD13繼續不負眾望的保持良好足感，雙氣墊果然「有料到」。

全長式Zoom Air外再多放一塊氣墊，鞋底能即使給予回饋，強化回彈性，前腳掌起跳及落地都有足夠的緩震。和KD12一樣，中底的回彈力和足感都是中上的級數；選用耐磨性極高的XDR材料，加上圓孔形紋路，急停及變速時的抓地力也不錯。

鞋款輕身，但中筒設計能集歷活和保護性於一身，這雙也是杜蘭特（Kevin Durant）在受傷後的第一雙球鞋，自然也會更在意跟腱的保護。KD13去除後跟的六邊形Zoom，避免二次緩震的風險，將中外底改用更硬的材質，儘量從選材保護跟腱。雖然外觀和上一代相似，但簡潔的款式也是長青款。

Nike KD 13更多細節（按圖放大）：

Air Jordan 35

AIr Jordan XXXV。（Nike 提供）

AJ34去年大獲好評，特別是中底的鏤空和中底的反應，AJ35延續這樣的設計。Eclipse Plate 2.0幫助Zoom Air氣墊發揮更大的效用，在回饋方面更佳，加強橫向支撐的穩定性。

主打回彈和反應的AJ35，自然要能承受在球員彈跳過程中的壓縮和變形，以及落地的震動，後掌配備的Hex Zoom緩震， Flightwire的加入兼顧輕量與包裹性，比上代減少了腳踝保護少的問題。

AJ35屬價格偏高的鞋款，所以街場打滾的籃球人未必會入手，但作為比賽戰鞋AJ35又的確具備各方面的優點。

Nike Freak 2

Nike Freak 2。（Nike 提供）

和第一代的Freak1 不同，今代外底「 切割」為兩段式，中底再嵌入式穩定片（TPU）連接，前掌的啟動和後掌的落地都更穩定。前掌外側再添加固支撐片，就像「字母哥」說的一樣，這雙鞋是為了讓他在做歐洲步時更「穩」。

Freak2在後掌的部分添一塊柔軟輕質的泡棉，負責支撐性，前掌就有Zoom Air氣墊提供爆發力；歐洲步時面對的衝擊和腳步控制是要點，Freak2無疑適合多衝撞、多變向的後衛打法球員。

不是女生專利 8對易襯低調粉紅戰靴：（按圖放大）