【NBA】威廉臣「怪物級」演出　一個加速撞開230磅重中鋒

帝王今日面對塘鵝，霍斯（De'Aaron Fox）狂轟43、13助攻、4籃板及4抄截，創下個人生涯得分新高，奈何此貢獻亦壓不住對手的「怪物」氣勢。 威廉臣（Zion Williamson）今日豪取31分助球隊128：123取勝，然而他賽中蹂躪對手的畫面，更引來網友瘋傳。

帝王最近10場比賽僅得2勝，是日一戰務求擺脫頹勢，惟開賽首節卻受制於威廉臣的狂攻猛打。威廉臣首節6投5中，亦搶下2個籃板，加上射手列迪克（J.J. Redick）命中壓哨三分球，塘鵝第一節34：25領先。縱然帝王其後找回手感，但亦只能收窄差距至9分返回更衣室。

塘鵝128：123擊敗帝王。（Getty Images）

易邊後，帝王憑着簽下5年頂級合約的霍斯發威，在第三節最後一分鐘連續命中3個三分，一口氣追到僅剩3分落後。不過縱然第四節塘鵝命中率下滑，幸最後3分鐘重整旗鼓10個罰球全中，最終場以5分差取下勝仗。

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霍斯（De'Aaron Fox）狂轟43、13助攻、4籃板及4抄截，創下個人生涯得分新高，奈何仍要吞敗。（Getty Images）

今仗威廉臣交出驚人的15投13中命中率，拿到31分、6籃板及2助攻，惟賽事焦點卻在首節。開賽4分鐘，威廉臣帶球從「葫蘆頂」切入，體重逾230磅的列迪克（Richaun Holmes）完全抵抗不了，更被「技安」撞飛到籃框底下，令人嘩然。

「技安」撞飛列迪克：

威廉臣在零度位一下假動作過掉防者梅圖（Chimezie Metu），接着一個爆扣。（美聯社）

威廉臣交出驚人的15投13中命中率，拿到31分、6籃板及2助攻。（Getty Images）

此外，威廉臣在該節也有一次精彩爆扣，在塘鵝27：24領先時，他在零度位一下假動作過掉防守他的梅圖（Chimezie Metu），接着一個爆扣，梅圖變成「威廉臣海報」的配角。

威廉臣的爆扣：