【NBA】籃網雙MVP盡現進攻破壞力　夏登一項數據令杜蘭特有微言

如願以償離開火箭的夏登（James Harden），加盟籃網後心情大好，他在地標戰對上魔術與昔日雷霆戰友杜蘭特（Kevin Durant）再度攜手合作，二人輕鬆合轟74分，一舉以122：115擊敗魔術。 來到新東家，一開始自然要留下好印象，夏登亦相當「識做」，首戰即交出大三元數據，讓近來因K.艾榮缺陣非常頭痛的教練拿殊（Steve Nash）讚不絕口：「他就是世界級球員。」

籃網主力球星K.艾榮近來無故缺陣一周，要由杜蘭特獨力支撐大局，夏登此時來投無疑是一陣及時雨，而他也好好表現，以球場上的實力擺脫「叛徒」形象。

如願穿上籃網「13號」球衣的夏登，看來心情大好。（Getty Images）

NBA高薪控球後衛，夏登排第幾？ (按圖放大）

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籃網與魔術一戰是夏登轉會後的地標戰，正選上陣的夏登一開局顯得非常客氣，以傳球助攻為主，祖哈里斯（Joe Harris）及迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）進攻內線，以5：0開局。

魔術隨即內外開弓，以一波9：0攻勢回敬籃網，幸得杜蘭特挺身而出上籃並射入「And -1」加上祖哈里斯連續兩記三分球，籃網首節以29：26領先。

夏登一開局顯得頗為客氣，與杜蘭特均以傳球為主。（Getty Images）

祖哈里斯今場的三分球手感不俗。（Getty Images）

魔術次節以泰倫斯羅斯（Terrence Ross）為主的後備陣容掀起一波7：0的進攻，夏登此時亦不再客氣，連取4分止血，杜蘭特與謝夫格連（Jeff Green）再於外線發炮，以52：50完領先完上半場。

雙方在下半場大演三分得分騷，手感熾熱的胡斯域（Nikola Vučević）在外線火力全開，切換至進攻模式的杜蘭特與夏登亦相繼切入或三分線得手，杜蘭特得分亦突破40分大關，夏登也達成大三元，惟魔術在比分上仍然緊咬不放。

魔術的胡思域（左）今場外線火力全開，加上中距離跳投及突破切入，一直緊咬籃網。（Getty Images）

後備上陣的泰倫斯羅斯（中）也掀起一陣反擊。（Getty Images）

鬥到最後關頭，夏登多次博得犯規，個人連進4罰球，助籃網擴大分差至114：107。完場前1分38秒，布魯士布朗（Bruce Brown）接應杜蘭特傳球命中三分球，差距來到10分，此時場上已無懸念，魔術幾乎也沒任何掙扎，最後籃網以122：115拿下勝仗。

杜蘭特今場三分球8投5中，命中率逾60%。（Getty Images）

今場杜蘭特保持一貫水準，擔任主攻的他輕鬆地貢獻42分，至於夏登交出32分、12籃板、14助攻「大三元」數據，9次失誤亦令他差點達成「大四喜」。

對於自己首場的表現與磨合程度，夏登一反之前批評火箭「全隊都不夠好」的態度，開口大讚：「希望大家在我的笑容及發揮中感受到我的興奮，只要我能表現出最好的夏登，便會有好事發生。我於場內相當無私，我會盡全力取得勝利。」

夏登來到籃網首戰即交出「大三元」成績表。（Getty Images）

看到夏登在新環境非常自在。（Getty Images）

經歷首戰後，杜蘭特似乎頗為滿意夏登的處子戰，「這實在是難以置信，你會看到他嘗試盡早找到最好的配搭，試圖讓所有人都打得舒服，同時他亦進入自己積極得分的模式。」

唯獨在滿意之外，杜蘭特認為今場他與夏登分別錄得6個及9個失誤，令他有點微言：「全隊有19個失誤，單是我們兩人已有15個，我必須要跟他談一談。」

杜蘭特雖然與夏登合作愉快，可是太多失誤令二人必須溝通一下。（Getty Images）

外界非常希望看到K.艾榮回歸後的籃網「三巨頭」，夏登直言他也期待三人聚頭：「我很想他能夠回歸，他是關鍵的一員，只要我們能夠一同上陣，將會是驚人時刻。」

K.艾榮早前無故缺陣，加上被聯盟「斷正」他沒有佩戴口罩參加姐姐的派對，需要隔離5天，今天本來是他「解放之日」，惟他仍然沒有歸隊，到底何時才能真正見到「三巨頭」呢？

K艾榮如今仍未歸隊，惟夏登明言期待三人之間的合作。（Getty Images）

同場加映，這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）